Acordo entre Abanca e a Praza para impulsar o comercio de proximidade

Santiago. Abanca e o Mercado de Abastos de Santiago Sociedade Cooperativa Galega acaban de asinar un acordo de colaboración co foco posto en achegarse ás necesidades da praza amosando así o seu apoio aos negocios que a conforman. O texto foi rubricado onte en Santiago por parte do coordinador institucional de Abanca na Coruña, José Manuel Vilariño Orgeira, e polo representante de Mercado de Abastos Sociedade Cooperativa Galega, José Ramón del Río González.

Mediante este acordo, a entidade ofrece aos empresarios adheridos un plan de financiamento para dar resposta ás súas necesidades de forma integral, así como unha serie de produtos e servizos para acometer investimentos e reforzar a competitividade. Así, os negocios adheridos terán á súa disposición unha serie de produtos deseñados especificamente, como préstamos persoais e hipotecarios ou leasing mobiliario, con amplos prazos de amortización, posibilidade de carencias e xuros moi competitivos.

A oferta tamén detalla solucións para as necesidades máis inmediatas dos adheridos e así poder adecuarse ás demandas xurdidas da actividade do día a día. O colectivo tamén terá acceso a outros produtos e servizos, como pólizas de crédito, liñas de desconto comercial, confirming, avais ou factoring. Este acordo pon a disposición dos hostaleiros unha serie de alternativas de financiamento oficial que o banco mantén co ICO, Igape e as SGR galegas.

Os asociados poderán gozar das vantaxes que lles ofrece o Programa Servizos Abanca, que “permite aforrar no pagamento dos servizos bancarios máis habituais grazas á súa vinculación co banco”. Ademais, a entidade pon a disposición dos profesionais o seu servizo de banca electrónica, así como dos dispositivos TPV físicos e virtuais. ECG