Acordo para o fin da folga do servizo de otorrinolaringoloxía do Hospital Clínico Universitario tras nove meses

sanidade. Tras nove meses de folga, a Federación de Sanidade de Comisións Obreiras anunciou no día de onte a fin da folga no servizo de Otorrinolaringoloxía (ORL) do Hospital Clínico Universitario de Santiago. Desta forma, asinouse finalmente un acordo que permite finalizar o conflito, no que a Xerencia da Área Sanitaria asume as reivindicacións do persoal facultativo e se compromete a devolverlle a normalidade ao servizo de Otorrinolaringoloxía.

O acordo acadado por ambas partes permite así poñer fin a unha folga iniciada no pasado mes de decembro, mais no marco dun conflicto que se remonta a máis dun ano atrás e que obrigou á suspensión de centos de consultas. A Xerencia da Área Sanitaria Compostela-Barbanza manifestoulle a CCOO o seu compromiso de devolverlle a normalidade ao servizo o máis axiña posible.

Dende Comisións Obreiras, a través dun comunicado, celebraron o acordo e definiron o mesmo coma o inicio “dunha nova etapa” no servizo de ORL do Hospital Clínico, o cal conta con “magníficos profesionais da saúde”. Tamén engadiu que manterá unha actitud “vixilante” para así asegurarse de que o acordo sexa cumprido. O sindicato, por último, non quixo olvidarse dos veciños desta área sanitaria de Compostela e Barbanza, e agradeceulles “o seu apoio, paciencia e comprensión” durante estes nove meses de folga.

Así mesmo, engadiron que foron estas persoas as que os motivou para traballar e obter un acordo xusto para os sanitarios e beneficioso para a poboación.

“O único que nos moveu” durante estes meses foi ofrecerlles ás persoas usuarias “un servizo sanitario de calidade, porque é o seu dereito”, afirmaron dende Comisións Obreiras a través do seu comunicado. r. garcia