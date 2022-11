Actividades no Toural con motivo do Día da Diabetes

saúde. A praza do Toural acolle hoxe varias actividades con motivo doDía da Diabetes. O lema para este ano é Educar para protexer o futuro, e englóbase na campaña 2021-23 que se centra no acceso de todas as persoas con diabetes aos medios e coidados necesarios para levar unha vida saudable e evitar complicacións. Máis do 90 % dos coidados da diabetes son autocuidados. As persoas con diabetes deben tomar decisións diarias sobre a xestión do seu tratamento e súa doenza e para ello e preciso recibir por parte dos profesionais os coñecementos adecuados que lles axude a ter unha vida saudable e evitar futuras complicacións. Pero non só necesitan esa formación os pacientes e as súas familias, se nón tamén os profesionais sanitarios deben recibir a formación necesaria para saber detectar e diagnosticar a tempo esta doenza e ofrecer a mellor atención posible aos seús pacientes. Os novos tratamentos e as novas tecnoloxías fan necesario un reciclaxe continuo destes profesionais para que podan transmitir os coñecementos de forma axeitada. ecg