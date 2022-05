Acto de presentación de ‘Unha cervexa Chang’

MANUEL PORTAS. O Airas Nunes Café de Santiago acolleu onte a presentación de Unha cervexa Chang, de Manuel Portas. Acompañando o autor, estiveron Loli Vilavedra (Editorial Galaxia), e o

crítico literario Armando Requeixo. Con Unha cervexa Chang, Manuel Portas, profesor de lingua e literatura no Instituto Xelmírez I, explora mares narrativos que nunca antes navegara, introducíndonos no mundo da investigación pseudodetectivesca, no do comercio ilegal dos tesouros perdidos, nunha trama en que nada é o que a priori pode parecer. REDAC.