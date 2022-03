Actos para conmemorar o Día da Muller

Santiago. Coeducación, feminismo, benestar, poesía reivindicativa, monólogos, conferencias vivenciais, teatro, coloquios e moitos outros temas e accións conforman un completo programa encamiñado a reivindicar o 8 de marzo e concienciar sobre a importancia do feminismo como ferramenta para acadar a igualdade. A concelleira de Igualdade, Mercedes Rosón, acompañada de Yara Prieto, responsable de proxectos de Artellando Feminismo, presentaron onte o programa do 8M, no que se inclúe o evento Mulleres de Compostela co que o Concello prentede recoñecer a traxectoria profesional e vital de distintas mulleres da nosa cidade. Terá lugar o día 7, ás 19.00 h, no Auditorio de Galicia, no que se homenaxeará a varias mulleres e colectivos que forman parte da historia viva da cidade; e que se distinguen polo seu labor a prol da igualdade. “Con este acto queremos recoñecer a traxectoria profesional e vital de distintas mulleres”. ECG