Actos pola xornada mundial contra o cancro colorrectal

SANIDADE. A Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza súmase á conmemoración do Día mundial contra o cancro colorrectal que cada ano se celebra o 31 de marzo, e que acollerá hoxe a xornada Informativa sobre Cancro Colorrectal para Doentes, Familiares e Público no salón de Actos 1 do Hospital Clínico de Santiago. A xornada pretende informar a poboación xeral da importancia da participación nos programas de cribado de cancro colorrectal, a necesidade de fomentar estilos de vida saudables desde a infancia, que diminúan a posibilidade de padecer cancro (exercicio físico, dieta rica en verduras e pobre en alimentos procesados, etc). ecg