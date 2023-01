Adefesios en pleno casco histórico

El Ayuntamiento de Santiago publicitó la pasada semana a bombo y platillo la puesta en marcha del nuevo sistema de recogida de residuos en la ‘almendra’ del casco histórico. A los nuevos contenedores, que son una decena, les llaman islas, aunque los vecinos ya les conocen como adefesios de la basura. Están plantados en la zona monumental desde las siete de la tarde, quizá como un atractivo más para los turistas que se tropiezan con esta especie de bloques con colores y una placa metálica. Todo un desparrame estético que debe de haber pasado por el filtro de la Comisión de Patrimonio, aunque no se sabe cómo.

El doble objetivo, en palabras del grupo de gobierno socialista, es “incorporar a quinta franxa, a do orgánico; e eliminar por fin as bolsas de lixo nas portas, unha vez xa retiramos a compactadora de Travesa de Fonseca”. Aunque no se sabe muy bien si quedaban peor las bolsas o estos mamotretos. Todo será cuestión de gustos.

El propio alcalde se mostró muy satisfecho por el “paso adiante” que supone este sistema de recogida, aunque no consta que alabara la parte estética, que es la que ha llamado más la atención de los residentes y quienes pasean a media tarde por el casco histórico. Durante el día los aparcan en la explanada de Salgueiriños, de forma temporal, se supone que con gran regocijo para los vecinos.

Por su parte, Borja Verea, candidato a la Alcaldía de Santiago por el PP, acusó al gobierno socialista de improvisar, “unha vez máis, no proceso de recollida de lixo do Casco Histórico”. Verea agradeció al PSOE que “nas últimas semanas de mandato intentasen facer algo novo, pero lamentou que volvesen faltar á verdade. Presumiron de transparencia, afirmaron que todos os axentes implicados estaban ao tanto do que se ía facer; e desde o xoves o único que nos estamos atopando son queixas polo mal funcionamento e falta de información”. Para el líder popular, lo primero “no que debería centrarse o Concello é en facilitar o día a día aos veciños e comerciantes, e parece que non coñecen o seus horarios”. Así, “recoller os envases lixeiros da hostalería ás 17.00, cando a maioría están pechados, ou propoñer a recollida porta a porta en horario de máxima afluencia de clientes é un exemplo máis da falta de ganas do goberno socialista á hora de xestionar a cidade”.

Además, destacó que “os materiais que se están usando non encaixan dentro dos propios locais e reiterou as queixas dos veciños que comprobaron nos primeiros días de uso que as illas non teñen ocos suficientes para as bolsas”. En este proceso resulta “tamén incomprensible que se estean a almacenar as illas en Salgueiriños, porque os camións non teñen a autonomía suficiente para chegar ata a base de Urbaser. “Que tipo de planificación é esta, cando nin sequera os vehículos son quen de percorrer a ruta establecida por falta de batería?”, cuestionou Verea. Por último, se pregunta “se estas illas pasaron pola comisión de Patrimonio, xa que calquera veciño, calquera negocio que queira facer algo por pequeno que sexa ten que pasar mil filtros e, sobre todo, o filtro da Comisión de Patrimonio; e, no caso destes colectores, o impacto visual que todos puidemos comprobar non é menor”.