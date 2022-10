Adeus Manolo, manda algo axiña, por correo ou como queiras

portazo neste comezo de outubro. Luns funesto. Morreu Manolo, Manolo Blanco, Manolito, así, de súpeto. Luns de despedidas e de apertas para Pilocha, Manuel, Patri e tanto amigos e compañeiros comúns... pero ¿cómo? Se esoutro día estivemos a departir felices en Padrón facendo escolla dunha chea de fotos que tiñas a teima de sacar do arquivo para refrescar as memorias dos veciños da vila rosaliana. Ás dos irmanamentos con Santiago, ás do Nobel Cela e Manuel Fraga por Iria nas conversas demoradas diante da “Sarita” esa máquina chocolateira da liña de ferro que puxeran os Trulock, o predio tristeiro e mordaz que serviu de concentración de presos na guerra, os poemas da Casa da Matanza lembrando a Rosalía e abrendo a xanela para ver o mar de Arousa ao lonxe, á feira dos domingos de mañá, e sobre todo, os asulagamentos que, ano tras ano, rebentaban as vellas rúas... Auga a Deus dar que un día case non contas, se non fora polos rescatadores que turraron por tí, encerellado como andabas en dar a exclusiva para El Correo e esquecéndote de tí mesmo. Aínda por riba, rís.

E o orgullo que sentías estes días cando, para decoro do Centro Internacional de Prensa de Galicia, decidimos a túa mellor das escolmas coas visitas ilustres a Compostela. Aí tedes a Miterrand pasmando en Platerías, ó Papa polaco premendo a man na columna do Pórtico, o regreso cubano de Neira Vilas a carón do Beiras e da Encarna, a mani do Prestige, a El Rei apertando o Apóstolo, e aquel estourido inmenso do Casón na Costa da Morte con aquela columnata inmensa de fume. E non paraches ata que enmarcamos tamén esa do Fogos do Apostolo que tomaras, por trás, desde Quintana, e á de os dous de sempre que, cos paraugas na Feira de Santa Susana, e tralo trato, celebraban choqueiros o “falar non ten cancelas”, que intitulara Bernal.

Manolo Blanco Rey, fotoreporteiro da contemporaneidade de Santiago de Compostela e Galicia, deixounos para sempre. Profesional que deixa tamén un ronsel de simpatías e por veces coña mariñeira de amizade verdadeira, cos tintes de amargura do seu devalar vital. Os xornalistas quedamos orfos, demudados, co seu pasamento. Non hai fotografía como o seu arrandear curioso polas rúas. E por certo, onde queira que esteas agora, manda algo axiña, por correo, ou como queiras. Descansa en paz, benquerido compañeiro.