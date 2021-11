Adicciones, (mala) suerte y el azar en el crimen del Maycar: era día en el templo nocturno

Era domingo, bajo las horas que acompañan al descanso. Era temprano, y la mañana era fresca, como las que corresponden al aviso del otoño. Algunos se preparaban para aprovechar un día de ocio y familia; otros, aún disfrutaban de la calidez de la casa; mientras unos pocos estarían ya comenzando una nueva jornada de trabajo. Este es el caso de una mujer, jovial y trabajadora, limpiadora en la discoteca Maycar desde hacía bastante tiempo, en pleno centro de Santiago. María Teresa Carballo Pinaque tenía 34 años, y más temprano de lo habitual, probablemente para acabar antes su turno y poder disfrutar del resto del día de su cumpleaños, acudió al pequeño recinto para ocuparse del resultado de la noche de fiesta anterior. Cada domingo, Teresa se encontraba ante la soledad que sucede al bullicio y a la celebración, podía imaginarse las noches de fiesta previas, pensar en sus planes y deseos y hacer su trabajo. Pero ese domingo no le dio el tiempo.

El local, conocido por cerrar a la salida del sol, habría presenciado un típico crimen que, desgraciadamente, vuelve a estar movido por el ánimo de lucro que guiaba a uno de sus compañeros de trabajo.

El portero de la discoteca habría dejado su puesto, como acostumbraba, a última hora de la madrugada. El hombre era César Casal Mera, quien, acabando su turno, se dirigió a la cafetería de al lado, esperando un momento concreto, a que su compañera de trabajo acabase su jornada para asaltar la caja de caudales. Estaba sin dormir, y probablemente sin comer nada desde la noche anterior.

En ese momento sonaba la sintonía que anuncia el fracaso de quien destina su dinero a los juegos de azar; no había ganado, era complicado. Pero es que la mala suerte, en este caso, se la traspasó a Teresa, y el libre albedrío de las cosas que no esperas encontró en el local una sentencia a muerte muy equivocada.

El hombre vio que las puertas del local estaban abiertas, era su oportunidad. La limpiadora abría cada día a las nueve de la mañana para adecentar el interior y él lo sabía. Ese día abandonó sus tareas para hacer un recado, cuando al salir dejó la puerta entreabierta, sin temer que alguien podía entrar con malas intenciones. Era de día, los coches ya pasaban, y muchas personas, presumiblemente mayores, se dirigían a sus cafés de confianza para desayunar. ¿Qué le iba hacer pensar que bajo esas circunstancias, aparentemente poco favorecedoras para el crimen, alguien iba a cometer un robo?

Sin embargo, Casal, embriagado de su necesidad, aprovechó la circunstancia y decidió bajar por las escaleras estrechas y oscuras de un local de sobra conocido, buscando la caja con la recaudación. Estaba confiado de que ella no se daría cuenta de que allí estaba, y el robo sería todo un éxito. Pero la joven volvió demasiado rápido, por lo menos más de lo que él esperaba, pillando in fraganti al portero ladrón. Ahí estaba su regalo de cumpleaños.

Sin embargo, cegado por la enfermedad del juego, no cayó en que las posibilidades de pasar desapercibido en un local de pequeñas dimensiones sería una misión imposible. Las luces encendidas permitían percibir una discoteca más grande, y todo lo que pasaba de día se veía, a diferencia de las aventuras que sucedían por la noche; pero él solo conocía esta cara del rincón.

La mujer, haciendo su servicio rutinario, escuchó al ladrón y lo identificó. En segundos, el sorprendido por la llamada de atención de la trabajadora, se acercó agresivo ante ella, decidido a hacer cualquier cosa que estuviera en su mano para evitar que se supiese. Tras una discusión, en la que María Teresa le amenazó con llamar al propietario, hubo un breve forcejeo que terminaría en la muerte de la mujer. Ella, pequeña y de escaso peso, no pudo hacer frente al ataque, ni zafarse del hombre, que decidido a hacerse con el dinero de la caja y a salir sin que nadie lo supiera, decidió callarla. Casal, dirigido por el ánimo de lucro, la cogió de un brazo y, “a la brava”, la sentó en el sofá que había en el interior del local, acorralándola sin ninguna forma de defenderse. Ante esto, ya se advertía que la única celebración de ese día en Maycar sería la de la muerte.

El hombre buscando no dejar ni un solo testigo de su robo, cogió el cuchillo de cortar limones que había en el local, y le asestó dos puñaladas en el costado a la mujer que tenía arrinconada, únicamente pensado en su objetivo más inmediato: echar mano a la caja de caudales de la discoteca con la recaudación del viernes y del sábado.

Sin embargo, María Teresa, ante ese ataque, no había fallecido. A sangre fría y sin ni siquiera pensárselo dos veces, su vergugo cogió entonces su cabeza y la golpeó contra la barra de mármol que dividía la pista de baile de la zona de la barra. La contundencia de la acción le produjo a la víctima un hundimiento en la zona craneal. Se aseguró así de que la joven no fuese capaz de decir nada de tan vergonzosa hazaña que estaba realizando, ya que para él, que lo delatase significaría dejar el juego durante un tiempo, quedar sin trabajo o entrar en la cárcel. No sería fácil encontrar la forma de que las tragaperras siguiesen sonando.

Por este motivo, y en parte guiado por la adrenalina, en parte guiado por la ansiedad de consumir su droga, acabó con la vida de la limpiadora sin tener el más mínimo remordimiento. Casal cogió la recaudación y se marchó a jugar al bingo, en una de las calles cercanas a donde se produjo la muerte de María Teresa.

Fue así como en un charco de sangre fue encontrada la limpiadora, pasadas las 11 de la mañana, cerca de la pista de baile, por Pepé, el DJ del conocido local. Al encontrarla tirada en el suelo, boca abajo y sobre un gran charco de sangre, creyó “que se había caído y que estaba inconsciente”. Poco después, llegó el propietario de la discoteca, Paco Fernández San Juan, que pensando en salvarle la vida, pues el cuerpo aún estaba caliente ya que tan solo llevaba dos horas muerta, decidió llevarla al Hospital Xeral, pero, para el pesar de todos, Teresa entró sin vida, diagnosticando allí su muerte clínica.

Sobre la una de la tarde de ese mismo día, la policía comenzó la investigación criminal. Dadas las circunstancias del asesinato, los investigadores centraron el foco en el entorno próximo a la víctima. Además, al llegar esa misma mañana de ese domingo a realizar una inspección ocular de la escena verificaron que no se había forzado la puerta, lo que indicaba que podía ser un conocido, incluso un compañero de trabajo. Pero ¿quién iba a tener algo en contra de la joven? Era una mujer jovial, tranquila y muy trabajadora, según describieron sus conocidos. ¿Por qué alguien querría matarla?

La evidencia de la puerta abierta y sin forzar no pasó desapercibida. Y es que dentro del recinto había algo de mayor interés para el asesino que la propia Teresa. Esto fue lo que hizo que la policía comenzase a desconfiar del portero, un hombre que había empezado a trabajar todas las noches de la semana en el Maycar, desde hacía ya tres meses.

Con una orden judicial, la policía se personó en su domicilio, donde encontraron ropa manchada de sangre, que posteriormente se verifícaría como restos de la víctima, así como un sobre con 182.000 pesetas, que había robado de la caja de caudales.

Sin embargo, en su casa no se encontraba el arma del crimen, el elemento inculpatorio que indicaba la autoría del asesinato. Así, tras varias horas en la Comisaría de Santiago, y después de que César Casal Mera volviera al lugar del delito para una reconstrucción, los agentes dieron con el arma homicida: un cuchillo de cocina de grandes dimensiones escondido en el cajón del local.

Según relataba este periódico en septiembre de 1995, “a las siete de la tarde salía por la misma puerta por la que entró aquel fatídico día”, sin esposas y escoltado por tres policías secretos que apresurados lo llevaron lejos de todas las miradas curiosas que practicaban un turismo especial, y un poco más negro. Sin ningún aspecto que pudiese hacer entender o sospechar que se trataba de un vehículo especial, lo introdujeron sin usar la fuerza en el coche policial.

Pero en la memoria de los presentes quedó fotografiada la imagen del asesino, vestido con un chándal y unas zapatillas de deporte. Estaba aparentemente tranquilo, pero se tapaba con su mano derecha la mitad del rostro, hundiéndose en los asientos de atrás del vehículo policial que lo llevaba de vuelta a comisaría. Y es que a suerte o a muerte, encontró una sentencia, no tan elevada como la de Teresa, pero por la que fue condenado.

El mismo día y a la misma hora en la que se le daba sepultura en el camposanto de Boisaca a la víctima, él declaraba en el juzgado de Santiago, confesando los horribles hechos que se habían producido en la mañana del domingo.

Era el día del juicio, el fiscal y la acusación privada calificaron los hechos de robo con asesinato, pidiendo el primero una pena de 27 años de cárcel, mientras que el segundo, una de 30. La defensa, por su parte, alegó la ludopatía como eximente, pidiendo la libre absolución. Sin embargo, los psiquiatras del caso descartaron una posible enajenación mental y negaron que su enfermedad por el juego pudiese explicar la violencia con la que actuó.

En el fallo se establecía para el asesino una condena de 26 años y ocho meses de cárcel por un delito de robo con homicidio, se declararon probados los hechos, además de una indemnización de 10 millones de pesetas a los hermanos de la joven víctima, quien, a causa de un móvil tan primario como el robo, no celebró ningún 17 de septiembre más, día en el que la vida no le dio una segunda oportunidad.