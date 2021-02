Adiós a Antonio Recuero, el cantautor que tenía su ‘oficina’ en la rúa do Vilar

En esta pandemia se suceden los adioses sin despedida. En Santiago, que ha estado como toda Galicia en un régimen de semiconfinamiento, ha ocurrido con un músico de la calle que partió terminado enero, sin que su “burbuja” de amigos se enterase hasta prácticamente un mes después.

Un mensaje de Silvia Iglesias, responsable de la oficina de turismo Porto e Norte de Portugal, reclamaba una llamada, en cuanto fuese posible. La hubo. Al instante.

“Ha muerto...” y, a un lado y al otro, un vuelco al corazón, porque el nombre que faltaba en esa frase era Antonio, Recuero Prieto, el cantautor madrileño con chapela e ikurriña (adoraba Euskadi) que tocaba a los pies de su local, en la compostelana Rúa do Vilar, una calle ahora quizá más pequeña que otras veces.

Este merengue confeso, nacido el 14 de enero de 1955, fue un niño de la inclusa, esa suerte de casas de beneficiencia en las que se acogía, albergaba y criaba a los críos abandonados por sus padres. O repudiados.

Su madre lo tuvo siendo soltera, un estigma en la época, y el hecho de que el pequeño sufriese una enfermedad infecciosa, polio, hizo que la abuela obligase a su hija a abandonarlo.

Entre esas paredes, Andoni, Toninho o Tros Dylan (su alter ego por sus perros Troska y Dylan) era muy conocido por sus chiquilladas. Un vez, con su pierna renqueante, se cayó por las escaleras tras gastar una broma y el dolor causado hizo que se comportase bien y fuese muy aplicado durante un tiempo considerable.

Vio por primera vez a una niña cumplidos los 12, en un circo, y pensó “qué cosa tan bonita”.

Con el tiempo se casó y tuvo un hijo, Gustavo, del 5 de junio de 1981, residente en la capital española y asistente estrella a uno de sus conciertos en A Gramola, en Cervantes, el 19 de mayo de 2016. ¡Cómo presumía de él ese día!

Miguel Muñiz, el gráfico que consiguió fotografiar al músico republicano para ABC, porque pesaba más la amistad y por eso no tuvo reparo en salir en un “periódico monárquico”, inmortalizó con su cámara aquel encuentro.

Este fotoperiodista se enteró del mismo modo que todos y, muy afectado, quiso dedicarle un sentido comentario en Facebook, que comparte. Dice en ese texto que Recuero era un “rosmón”, y efectivamente, ahí radicaba parte de su gracia. Y también un conquistador.

En su “oficina”, debajo de los soportales, Antonio vacilaba a Miguel. “Que si ya me valía que me pagaran por darle a un botón!”, a lo que el aludido, en el mismo tono jocoso, reaccionaba con una petición, la de que no pusiese voz a Aute, Ibáñez, Milanés, ni entonase Anduriña, porque hacía buen día “y no era cuestión de tentar a la suerte”.

A veces, cantaban juntos. Bueno, Antonio. Miguel, moviendo los labios y muy bajito.

“Esos encuentros eran un regalo. Me quedo con el día que tocó en A Gramola sintiéndose arropado por sus amigos y orgulloso de la visita de su hijo. Hoy en el cielo suena La Internacional. Hasta siempre”, se despide Muñiz.

A Gramola era “el salón” de Antonio. Cuando invitaba a alguien a esa estancia, era fácil dar con el lugar. Su vivienda estaba en un hostal, justo pegado a esa acogedora cafetería con recitales en vivo.

Antonio tocaba por las mañanas, de diez a una y media. Cuando estaba bien emprendía, no sin esfuerzo, el camino hasta su ubicación para encontrarse con su nutrida legión de amigos y admiradores.

Durante un tiempo se quejó del cambio de ubicación de la Oficina del Peregrino, porque perdió clientes, pero en su gorra no faltaron las aportaciones. Y sus discos se seguían vendiendo.

Tras el funesto 2020, estaba esperanzando con el doble Xacobeo. Y se quedó en puertas. Tras ver a su admirado Paco Ibáñez en Ferrol, soñaba con asistir a un concierto de Joaquín Sabina. Y el deseo salió de los asuntos pendientes.

Silvia mimaba al melancólico Antonio, afincado en Compostela desde hace dos décadas y media porque se enamoró de su piedra, mientras él cantaba las canciones de ayer.

Conocida su marcha, ella ha puesto una rosa roja en el que siempre será su lugar.

Intenta esta mujer que la emoción no la haga trastabillar, pero es todo sentimiento. Estaba muy unida a ese maestro del caos al que, como los demás, no conseguía explicar que en el hospital no estaban autorizadas las visitas a causa de la pandemia.

Titi, el propietario de A Gramola, que era casi como su hermano, pudo verlo en sus últimos días. Antonio ingresó en una suite del CHUS, como él decía; se escapó dos días tras varias jornadas allí, se encontró con Titi y él, que lo vio mal, le pidió por favor tras una agradecida charla que se pusiese en manos de los médicos. Y ya no salió.

Su hijo, Gustavo, supo este viernes de su deceso. Antonio solamente le contaba las cosas buenas, no sus miserias.

Lois, que está al frente del Airas Nunes, tuvo que hacer un parón en la entrega de cafés. “Es el tercer teléfono que tengo que borrar este mes del móvil”. La frase lo dice todo.

Silvia estaba sorprendida por no tener respuestas en el WhatsApp, Titi pensaba que era cuestión de la batería y, suavizadas las restricciones, quería hacerle llegar un cargador... hasta que se enteró. Y Gustavo anhelaba una conversación.

Un hijo ha perdido la última oportunidad de ver a su padre, que tocaba y cantaba encorvado. Y la última oportunidad para ver al ídolo, por desgracia para sus seguidores, también ha pasado.

La guitarra, y el peluche de un can que siempre llevaba dentro, están a buen recaudo y habrá un homenaje.

Antonio Recuero vivió como quiso y hasta donde pudo.