Vuelven las bermudas por la rodilla y los ‘kitten heels’

COLOR LILA. Mangas abullonadas, estampados florales, selváticos o de lunares, drapeados y conjuntos pijameros son algunas de las tendencias para este verano, que tiene como color protagonista el lila, una tonalidad con la que no suele haber medias tintas, ya que o enamora o se odia. Los pantalones cortos se alargan hasta la rodilla y se incorporan al traje de chaqueta. El tacón estrella es el kitten, estrecho y no muy alto, de unos 6 centímetros. Los pantalones se decantan por la comodidad con siluetas amplias, como el palazzo o los paper bag. En los jeans el color estrella ya no es el típico azul, ya que hay una clara apuesta por el blanco. Los tops se acortan hasta el extremo. redacción