Adxudicada a rehabilitación do palacete da finca do Espiño

Santiago. A Xunta de Goberno Local adxudicou onte o contrato de execución das obras de rehabilitación do palacete modernista da finca do Espiño para equipamento municipal cultural e administrativo. Esta operación, incluída na Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado, correrá a cargo da empresa Bauen Empresa Constructora Sau, por un importe de 1.425.922,9 euros.

A oferta elixida foi a máis vantaxosa das presentadas, xa que ademais, a maiores, compromete un xefe de obra técnico titulado superior con dedicación total, tres técnicos adicionais, a posta a disposición do Concello dun espazo habilitado para reunións, unha ampliación do prazo de garantía das obras de 5 anos, e un incremento do 1% do orzamento de control de calidade e do programa de actuación ambiental.

A principal novidade é a creación dun portal informativo durante a realización das obras, así como un libro final co proceso levado a cabo e co resultado final da rehabilitación. Tamén se realización un estudo xeotécnico para a comprobación da idoneidade dos cálculos e a realización de traballos de arboredo e axardinamento no entorno inmediato ao perímetro.

O palacete do Espiño é un dos poucos exemplos de arquitectura modernista en Compostela, que xa cumpriu un século de existencia e dúas décadas de espera para ser restaurado. Ademais do paso do tempo, despois de moitos anos pechado foi vítima dun incendio. De feito, tiveron que colocarse vigas para soporta as paredes exteriores, o que dá conta das necesarias tarefas de rehabilitación que precisa o inmoble. ECG