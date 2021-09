África trasládase ata o Maré

Santiago. A agrupación de música de Mali, Trio Da Kali, reunirase coa Real Filharmonía de Galicia nunha asombrosa colaboración, nunca antes vista, que terá lugar o venres, 24 de setembro, ás 21 h no Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela, dentro da programación de Maré 21. No seu encontro coa Real Filharmonía de Galicia, Trio da Kali interpretará a música da súa colaboración de éxito co prestixioso cuarteto de corda Kronos Quartet, publicada en 2017 baixo o título Ladilikan. Nunha coprodución coa radio televisión pública noruega e o festival Oslo World, Maré 21 estreará este espectáculo cos arranxos para orquestra creados por Paul Daniel, director da Real Filharmonía de Galicia desde 2013. Pedro brea