Afundación, Abanca e o Concello axudan no verán ás familias vulnerables

MENÚS SAUDABLES. Afundación, Abanca e o Concello de Santiago poñerán en marcha por segundo ano consecutivo o programa Cubertos, que proporcionará menús saudables a menores en risco de pobreza ou exclusión social durante as vacacións escolares. Para este fin, o alcalde, Xosé A. Sánchez Bugallo, e o presidente de Afundación e director xeral de Responsabilidade Social e Sostibilidade de Abanca, Miguel Ángel Escotet, asinaron onte o convenio de colaboración para o desenvolvemento deste proxecto enmarcado na liña de impulso social de Afundación.

O obxectivo de Cubertos é apoiar ás familias máis vulnerables, especialmente afectadas pola crise da COVID-19, garantindo ás nenas e nenos unha alimentación saudable durante o verán, período no que se interrompen os programas de bolsas comedor. O programa desenvolverase nos meses de xullo e agosto en Santiago, ademais de na Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo en colaboración coas administracións locais e distintas entidades sociais, segundo cada municipio. “A pandemia puxo de relevo a importancia vital do concepto de confraternidade, de solidariedade, entendendo que vivir é sinónimo de axudar, de coidar e de estar en relación cos nosos semellantes. Esta é a esencia do programa Cubertos”, afirmó Miguel Ángel Escotet. REDAC.