‘Agora que cala a noite’ se presenta en la Cidade da Cultura

santiago. El pasado 10 de noviembre se publicó Agora que cala a noite, la última obra de Elba Pedrosa, periodista y escritora. El nuevo libro de narrativa para público adulto trata de “voces de mujeres que chillan, que se expresan, que se quejan y que se liberan. Voces que le plantan cara a la violencia machista en todas sus facetas y que reclaman protagonizar sus propias vidas”. La autora teje en los tres relatos que se entrecruzan en la obra una narración viva, directa y actual.

Elba Pedrosa (Santa Cruz de Tenerife, 1973) es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidade Complutense de Madrid. Trabaja como relatora de creatividad y oratoria en empresas y centros de enseñanza. Colabora con medios de comunicación como presentadora o articulista, y en calidad de jurado en certámenes culturales y literarios. Además, es escritora, actriz y comunicadora.

El próximo 25 de noviembre, realizará la presentación oficial de Agora que cae a noite, producido por la Editorial Aira, en la Cidade da Cultura. La obra comienza así: "Non necesito botar un foguete. Neste intre só quero falar. Cunha persoa, animal ou chintófano, tanto dá; quen saiba escoitar sen retrucar nin abaixarme. Alguén que sexa quen de me fitar con sosego na profundidade desta alma, que aínda latexa con desacougo desde que escapei do centro comercial. Peta. Peta forte. Imita o son agoirento do ritmo dos tambores nos pasos das procesións. Bate contra o meu peito mancado e canso. Alma doente a miña".