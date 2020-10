Agradecido un cliente a las Bodeguillas por devolverle casi 50 euros olvidados

GESTO. Un cliente habitual de la Bodeguilla de San Roque se puso en contacto ayer con esta Redacción porque deseaba hacer público el buen gesto que tuvieron con él los responsables de este establecimiento hostelero de la capital gallega. Aunque el hombre prefiere mantenerse en el anonimato, es su deseo reconocer la buena voluntad de los camareros que le sirvieron. “Entré hace unos días, como hago tres o cuatro veces por semana, a pedir un café y a la hora de pagar, como no tenía monedas, le di al camarero un billete de 50 euros. Él me trajo la vuelta y la dejó en el platillo. Yo estaba leyendo el periódico y cuando me llegó el momento de marchar... allí quedó toda la vuelta”, explica, antes de apuntar que el personal rápidamente se dio cuenta de que no se trataba de una propina, sino de un olvido. “Me fui a casa y en ningún momento me di cuenta de que me faltaba el dinero, hasta que ayer, cuando llegué otra vez al bar, me comentaron que me había olvidado los casi cincuenta euros y me los devolvieron”. El hombre se fue del local agradecido por el buen gesto y también un poco emocionado. Así, pensó que era de justicia dar a conocer esta curiosa anécdota. Seguro que a partir de ahora acudirá a San Roque más feliz a tomar muchos más cafés. ECG