Agua de lluvia compostelana, en botella y sellada para el recuerdo

Son muchas las curiosidades, recuerdos y souvenirs que han sido capaces de dar con un cómodo espacio en los catálogos de los comercios compostelanos. Desde efigies y figuras hasta prendas y abalorios, pasando por un amplísimo abanico de productos gastronómicos tradicionales, resulta difícil no encontrar algún ítem capaz de captar la atención de los peregrinos y visitantes. En este contexto, los productos que más destacan suelen ser aquellos que emanan de una idea creativa, lo que nos lleva al caso que hoy nos ocupa: la curiosa propuesta que lanza la joyería Gota de Lluvia de Santiago, el Peregrino Santiaguiño.

Bajo la premisa de capturar la lluvia compostelana ‘en botella’ nace este singular souvenir que complementa de manera única al resto de productos del taller. Los hermanos José Antonio y Alba Rodríguez son las personas tras Gota de Lluvia de Santiago, y la sincronía entre ambos es el engranaje que hace girar su maquinaria: “Aunque comentamos todo, lo cierto es que los diseños y las ideas creativas son cosa de él y yo me encargo más de la parte de tiendas y ventas online”, explica Alba. Habiendo compartido la influencia de una misma familia, “nunca estamos quietos y siempre estamos pensando nuevas ideas, con lo que ya no recuerdo muy bien cómo empezamos”, admite, pero aventura que “quizás, motivados por la morriña y por el hecho de que teníamos que inventar una manera de llevar Galicia contigo”. Fruto de este objetivo surgió el concepto de hacer joyas “con la magia de Galicia”, como ellos dicen, que los llevaría a elaborar sus características gotas de vidrio empleando como material auténtica agua de lluvia. Sin embargo, apuntan, la joyería no es el único medio a través del cual se llevan a Galicia por el mundo: “ahora mismo, José Antonio reside en México porque, a través de -la pastelería- ‘La Dulce Carmela’, quiere llevar allí las cañas fritas, un postre típico de nuestra tierra”, relata Alba.

CARÁCTER ÚNICO. De forma paralela, el Peregrino Santiaguiño destaca de forma especial dentro del resto de productos de Gota de Lluvia por el contraste que presenta su propia naturaleza: “Nos dimos cuenta que no todo el mundo quería ponerse una joya, pero sí que estaban interesados en llevarse algo, así que casi por inercia acabamos pensando en botellas. La verdad, fue más complejo de lo que pensábamos” y “el encontrar una botella pequeña que nos permitiera ‘jugar’ con ella y transformarla en un peregrino nos llevó bastantes meses”, recuerda Alba, hasta que finalmente “nos decidimos por una botella más grande de la que nos hubiese gustado, pero que podía darnos un poco de juego: no queríamos una botella con agua, queríamos un peregrino que portase en su interior la esencia de Galicia”, con lo que esa fue la forma que acabó adoptando el recipiente.

“Una vez conseguido”, explica, “las distribuimos entre las tiendas con las que colaboramos en Santiago y, aunque nuestro artículo estrella siguen siendo las gotas de lluvia, la verdad es que es un producto que llama la atención. Verlo en un escaparate hace que te pares y digas: pero ¿esto es agua de lluvia?.

COMO CAÍDO DEL CIELO. Sobre el proceso de recolección “tenemos bastantes anécdotas”, comenta Alba. Y es que, como ella misma expresa, “recoger el agua es fácil: al final, todo el mundo puede poner un cubo y esperar, y nosotros tenemos una finca en Santiago en la que podríamos hacerlo”. Sin embargo, ella y José Antonio quisieron plantearlo de un modo menos ortodoxo, ya que “lo cierto es que queremos que cuando recolectamos agua se vea”, cuenta. Con esto en mente, relata, “en un primer momento contamos con la colaboración de la Universidade de Santiago y Campus Stellae, que nos permitieron recolectar el agua en el pleno centro de Compostela. Es algo que solo podemos hacer de forma puntual (una semana de lluvia en Santiago da para mucho...), pero creo que ayuda un poco a mostrar nuestro trabajo”.

Por su parte, “la botella se distribuye sellada y en la misma indicamos que no es apta para el consumo, es un recuerdo”, indica Alba, puntualizando que, en el caso de las gotas de lluvia (las joyas), también están compuestas por precipitaciones recolectadas, pero estas son posteriormente sometidas a un tratamiento que no incluye compuestos químicos para evitar que el paso del tiempo las tiña de color; sin embargo, “el agua que tiene nuestro Peregrino no conlleva ningún tipo de tratamiento: es, maravillosamente, agua de lluvia” explica. Por eso, a mí, particularmente, este Santiaguiño me parece mágico, me lleva a mi época universitaria”, explica, de la que recuerda que “la lluvia en Santiago era una constante y, aunque la aborrecía, ahora he de confesar que la echo de menos”.

HOMENAJE. Sin embargo, “Santiaguiño tiene un hándicap que conocemos y es, precisamente, su tamaño”, reconoce Alba, consciente de que “un peregrino no puede cargar con un recuerdo tan grande y tiende a adquirir productos más pequeños”. En este sentido, y aunque el elemento con mayor acogida del catálogo continúan siendo las joyas, expresa su cocreadora que “Santiaguiño supone un homenaje al Camino y a nuestra Galicia”, añadiendo que “con todo, sí es un producto que en la tienda online se vende bastante bien y, además, es el que más llama la atención” de los que conforman el repertorio de su catálogo.

“No solo estamos en Santiago”, concreta Alba: “También distribuimos nuestros productos en Vigo (Vaidhé), Lugo (Imaxinatia) y en alguna tienda del Camino”. No obstante, indican desde Gota de Lluvia, en Compostela podemos hacernos con una botella del peculiar Peregrino Santiaguiño en los comercios Souvenir Corticela (Rúa de Fonseca, 3), Rincón Scarlatta (Pl. Mahía, 1), Xanela Agasallos (Rúa do Franco, 35) o Platería Fariña Formigo (Rúa da Acibechería, 18).