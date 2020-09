“Ahora me dejo llevar por la ilusión. Sé que si trabajo duro, puedo conseguirlo”

Carlota Corzo Álvarez, original de A Coruña, pasó buena parte de su juventud trabajando desinteresadamente por sacar adelante varias ONGs. Estudió Bellas Artes y decidió utilizar sus conocimientos para mejorar las vidas de las personas más vulnerables. Tras años de experiencia en el sector, hace algo más de un año decidió poner todos sus conocimientos en un proyecto que pretendía ayudar a las pequeñas ONGs a transmitir una mayor seguridad a sus donantes. El proyecto se llama Lázzaro y permitirá a ONGs y pequeñas empresas digitalizarse de forma muy rápida y segura.

Cómo llegaste a involucrarte en Lázzaro?

Yo estudié Bellas Artes y siempre he estado involucrada en proyectos sociales: trabajé en proyectos europeos y monté tres organizaciones sin ánimo de lucro. Durante años estuve trabajando en varias ONGs para hacer del mundo un lugar mejor a través de la creatividad y la innovación. Fue entonces cuando me di cuenta de que en este sector se seguían utilizando métodos de trabajo que estaban anticuados y que no se correspondían a las tecnologías e innovaciones que hoy tenemos a nuestro alcance. Después de tener bastante experiencia en el mundo de las organizaciones sin ánimo de lucro y habiendo trabajado también en consultoría de empresas en el área tecnológica, hace algo más de un año, me involucré en este proyecto que se llama Lázzaro.

Explícanos en qué consiste exactamente Lázzaro.

Lázaro se fundó con el objetivo de dar transparencia al sector social. Nos dimos cuenta de que el principal motivo por el que la gente no donaba a ONGs y diferentes organizaciones de este tipo era debido a la falta de confianza que tenían en estas entidades. Pensamos que podríamos utilizar la tecnología Blockchain para dar trazabilidad a estas donaciones y que el mismo donante pudiese decidir a dónde destinar exactamente su dinero y después hacer un seguimiento de cómo ha avanzado el proyecto gracias a su colaboración.

Os ha salido bien.

Si, gracias a esto conseguimos varios premios, como el de Cruz Roja de Tecnología Humanitaria. Además, al hablar con varias organizaciones nos dimos cuenta de que no podíamos implementar este sistema, porque muchas de ellas no estaban digitalizadas, no tenían ni una página web funcional. Fue entonces cuando decidimos ampliar nuestro modelo y convertirnos en una empresa con el objetivo de digitalizar el sector social, aunque también trabajamos con Pymes.

¿Cómo lo hacéis?

Desarrollamos un sistema que llamamos ‘microplataformas’ para que cada organización pueda digitalizarse en apenas un día. Crean una página web, con un botón de donación, la posibilidad de hacer socios, un ‘marcketplace’ etc. Ahora mismo se tarda un día en hacer todo esto, pero el objetivo es que el año que viene se pueda hacer en 10 minutos y por 20 euros al mes. Todo esto manteniendo el sistema de blockchain. Poder hacer el seguimiento de tu dinero nos parece algo indispensable hoy en día.

A tus 27 años has pasado por muchas organizaciones y has dirigido muchos proyectos, ¿qué has aprendido?

Lo principal es que ahora, cuando tengo que tomar una decisión, me dejo llevar por la ilusión. Antes tenía mucho más miedo, aunque he aprendido que, si trabajo duro, los cosas acaban saliendo bien.

¿Por qué crees que la gente sigue teniendo ese miedo a involucrarse en nuevos proyectos?

Creo que el sistema educativo tiene buena parte de la responsabilidad. Nos educan con miedo al fracaso en vez de enseñarnos a buscar qué es lo que nos llena exactamente. La gente con 16 años tiene que decidir a qué va a dedicar su vida y lo hace pensando que fallar está mal, cuando en realidad no es así. Para poder tener éxito, primero hay que fallar muchas veces. Además, la mayoría de escuelas y universidades no están adaptadas a lo que te vas a encontrar en el mundo real. De todas formas hay que decir que en España somos bastante valientes, porque pese a todo esto, la base del tejido empresarial español son las Pymes, pese a los retos de la educación y a las trabas burocráticas.

¿Cuál es el mayor reto, a la hora de utilizar la tecnología Blockchain?

Blockchain es una tecnología muy importante para el donante. Si eres una ONG que se queda el dinero que recauda no te interesa que la gente pueda hacer un seguimiento de ese dinero, pero si eres un ciudadano que decide colaborar con una organización lo lógico es que quieras saber exactamente lo que hace esa entidad. Uno de los principales retos del Blockchain es que estaba dirigido a personas que supiesen de eso. No estaba preparado para el público general. Por eso lo que hicimos fue integrar un sistema llamado IOCASH en nuestras plataformas que permite hacer el pago de una forma muy sencilla, sin darte cuenta siquiera de la existencia del Blockchain, aunque manteniendo sus funcionalidades.

Hace falta un gran equipo para sacar adelante un proyecto como este.

Si, sería imposible sin mis socios Ivan Saiz, Jaime Inchaurraga y José María Navarro; sin nuestros asesores, David Altuna, Fernando París y Paco Bree; y sin el apoyo de los colaboradores, Tony Owen, Alejandro Caramés y Celia Munguia.