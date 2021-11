CADA VEZ que en alguna de las iglesias del país me tropiezo con una cruz conmemorativa de aquellas Misiones de los años 50 y 60, inevitablemente recuerdo al Padre Bernabé, Aita Bernabé como le llamábamos en casa utilizando el término vasco. Era un hombre alto, de pelo muy negro y grandes gafas que enmarcaban un rostro juvenil que contrastaba con el hábito de pasionista y sus enormes sandalias. Estamos alrededor de 1960 y supongo que él debería tener entonces unos cuarenta y tantos años. Las familias de clase media de aquella época solían sentar a su mesa a algún sacerdote y el nuestro era Aita Bernabé. Venía de su convento de Caldas de Reis y se plantaba en nuestra casa de Castrón Douro con caramelos para todos. Después de comer se tomaba su copita de coñac y, si coincidía, escuchaba los partidos del Carrusel Deportivo. Creo que era natural de un caserío de Bidania, en Guipúzcoa, y hablaba en euskera con mi madre. A nosotros nos trataba de gudaritxos, soldaditos, y también nos contaba historias de Túbal y Aitor, el supuesto patriarca de los vascos. Muchos años más tarde, leyendo a Caro Baroja, comprendí que aquel santo varón podría muy bien haber vivido en tiempos de Felipe II, empleado de escribiente en alguna oficina como tantos paisanos de la época, bien pagado de su linaje y limpieza de sangre, sin desentonar gran cosa. ¿Qué estudios de teología habría hecho? Desde luego sus conocimientos de la historia del País Vasco eran nulos, una mezcla inverosímil de mitos arcaicos engarzados en un nacionalismo rancio de base sabiniana. Y así se sucedían sus visitas mientras preparaba, decía, una ceremonia bilingüe para mi primera comunión en la iglesia de la Rúa das Orfas, porque yo estudiaba allí.

Pero sus actividades eran variopintas y entre ellas estaba la de predicar en aquellas misiones que buscaban difundir la doctrina cristiana en una tierra muy tibia en estos asuntos, por muy retórica que fuese al respecto la propaganda del régimen. El hallazgo en 1998, precisamente en el convento de Caldas, de una virgen del siglo XVIII de pies y brazos articulados y desmontables, con dos cabezas intercambiables que mostraban un rostro alegre y otro lacrimoso, me hizo comprender que en la predicación ambulante se buscaba conmover y se cuidaban los detalles.

En una sonada ocasión Aita Bernabé pronunció un tremendo sermón en una iglesia rural cercana a Santiago, en la zona de Lavacolla. Ante un templo abarrotado, fundamentalmente de mujeres, su verbo se inflamaba en un castellano que debía presentar algunos problemas a un auditorio abrumadoramente gallegoparlante. La Virgen María era el ejemplo que ellas deberían seguir, el espejo de todas las virtudes en el que debían mirarse cada día. El conocía en Santiago una señora que era una viva imagen de la Virgen, madre amantísima, que educaba a sus hijos en las verdades de la fe y sostenía con su ejemplo una perfecta familia cristiana. No pretendía, no, no aspiraba a tanto, que todas fueran como ella, pero deberían, en la medida de sus fuerzas, imitarla.

Por supuesto hablaba de mi madre y a veces he meditado sobre el origen de admiración tan rendida. ¿Sería de naturaleza sensual? Seguramente no; a lo mejor reconocía en ella las virtudes tópicas del ama de casa del catolicismo de la época. Por otro lado especular con las pasiones del buen fraile no nos llevaría a nada.

Aita Bernabé acabó sus días en un convento del País Vasco, con demencia senil y nacionalista hasta el fin; creía ser capellán de un grupo de gudaris que luchaban en los montes. ¿Soñaba con los gudaris de la Guerra Civil que oían misa antes de enfrentarse con las tropas de Mola? ¿Fantaseaba con los lamentables gudaris que mataban cada vez más después de la amnistía de 1977? ¿Era incapaz de distinguir entre unos y otros, como les pasó a muchos? Yo ahora, cuando lo recuerdo, me pregunto qué pensaría si le pudiera contar que el viejo axioma euskaldun fededun, el vasco hombre de fe, ha pasado a la historia, que las iglesias vascas están vacías y que las abuelas gallegas, incluidas quizá algunas jovencitas que lo escucharon tronar desde el púlpito, contemplan impertérritas como sus nietos viven con sus novias, no bautizan a sus hijos y se divorcian en gran número.

Melancólicas reflexiones de alguien que conoció la misa en latín.