“Al lograr el embarazo nos suelen decir que han conseguido lo más deseado en la vida”

Especialista en Obstetricia y Ginecología y formación de subespecialista en endocrinología Ginecológica y de Fertilidad, la doctora María Graña, a través de su clínica Zygos, en la que lleva trabajando desde hace veinte años, ha conseguido que muchas mujeres gallegas, pero también de otros puntos de España e incluso países, lograsen quedarse embarazadas. Su experiencia, las técnicas más avanzadas y la investigación, son las claves para lograr esos éxitos.

¿Cuál es la función de Zygos?

En una sociedad en la que por las características de los trabajos y la competitividad se precisa una cualificación de los trabajadores, las mujeres emplean los años en los que son más fértiles formándose para acceder a ese mercado laboral, por lo que posponen el momento de ser madres. El retraso en la maternidad conlleva mayor dificultad para tener una gestación de manera natural, por lo que acuden a los centros especializados para resolver muchos de los problemas de esterilidad y, con ese objetivo de ayudar a la sociedad a resolver sus problemas de fertilidad, se crea Zygos. También nace de otras metas, como son los de la docencia y la investigación, siendo este último muy difícil en el ámbito privado.

¿Qué problemas suelen presentar las parejas o mujeres solteras?

Por lo comentado anteriormente, se puede deducir que la mayoría de nuestros pacientes son mujeres de edad reproductiva avanzada, con problemas para tener un embarazo de manera natural debido a la ¨baja reserva ovárica”, es decir, que disponen de un pequeño número de óvulos y la calidad de estos ha descendido, con el paso de los años, respecto de la época más fértil. También acuden parejas en las que existe un problema severo en la calidad seminal del varón, hombres que han realizado con anterioridad la vasectomía, parejas que son portadoras de alteraciones genéticas y pueden tener hijos con enfermedades hereditarias severas, mujeres que desean la maternidad en solitario, así como mujeres lesbianas que desean ser madres.

Son la única clínica de reproducción asistida en España que ofrece todos los tratamientos de fertilidad. ¿Cuáles son?

En nuestros centros de Santiago y Orense disponemos de todas las técnicas para el tratamiento de las diferentes causas de esterilidad y la utilización de cada uno de ellos va a depender de la patología causante de esa esterilidad. Para ello, es necesario realizar un estudio detallado del llamado “Eje Reproductor” y aplicar la técnica adecuada.

Los casos más complejos son los que se deben a la ausencia de la hormona responsable de la función reproductora, la GnRH, y que precisa de un tratamiento del que solamente dispone Zygos.

Las técnicas más utilizadas son la inseminación artificial, con semen de la pareja o bien de un banco si es una mujer sola o existe una causa de esterilidad masculina severa; y la fertilización in vitro, cuando la inseminación no ofrece resultado de embarazo o existe un problema en las trompas, cuando hay baja reserva ovárica, si existe factor masculino severo, si se precisa obtener los espermatozoides mediante un biopsia testicular o cuando se han de analizar genéticamente los embriones para descartar ciertos síndromes (síndrome de Down, de Patau, de Edwards y otros) o algunas enfermedades hereditarias.

¿Qué sienten cada vez que una mujer se queda embarazada con sus métodos?

Como en cualquier acto médico, sentimos que hemos ayudado a esa mujer o a la pareja a resolver un problema de salud como es la esterilidad, según la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), y colaborar y proporcionar una inmensa alegría. Nos suelen decir que han conseguido lo más deseado en la vida y para nosotros representa además una recompensa a nuestro trabajo y dedicación.

¿Existe desconocimiento sobre trabajo de su área?

Creo que es una especialidad médica poco conocida y considerada a veces como tratamientos no médicos. Para entender y tratar la esterilidad se precisa, además de la especialidad de ginecología, una subespecialidad de endocrinología ginecológica, que aporta el conocimiento del eje reproductor femenino y masculino, para poder abordar estos problemas.

Y como en todos los actos de la medicina, el éxito no siempre está asegurado, pero existe algún tipo de publicidad que utiliza términos como “tasa acumulada de embarazo”, que induce a las personas a creer que el éxito siempre puede ser total.

¿Cuál es la manera de proceder desde que una persona contacta con ustedes?

En una primera consulta, se realiza la historia clínica completa y exploración de los pacientes. Posteriormente, se solicitan las pruebas básicas que, según su historial, nos pueden aportar información. Y en otra consulta, valorando los resultados de dichas pruebas, se hace un diagnóstico e indicación del tratamiento de “primera elección”, que será aquel que puede ofrecer los mejores resultados con los menores riesgos. Todo el estudio e indicación de tratamiento se puede realizar en un período corto de tiempo como es un ciclo menstrual.

Para ello, ¿cómo cuidan el trato para que las personas se sientan cómodas y valoradas?

Ese es uno de nuestros objetivos principales, pues consideramos que la relación médico-paciente se debe de establecer de una forma estrecha y que ofrezca confianza para alcanzar los resultados deseados. La satisfacción de los pacientes depende, además de la consecución del embarazo, de la percepción de que conocemos su caso y que los acompañamos durante todo el proceso, para resolver dudas y reducir el estado de ansiedad que suelen tener en estas circunstancias.