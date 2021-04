Al ‘servicio’ de vecinos y turistas: Santiago mejora sus ‘aliviaderos’

Además de las reformas ya anunciadas en la rúa do Hórreo y la avenida de Asturias, en el expendiente también figuran dos partidas de 390.000 y 430.000 euros respectivamente para las mejoras del asfalto y del pavimento en general en diversas rúas de la ciudad, dos proyectos asimismo remitidos a contratación y solo pendientes de la liberación de los fondos. Asimismo, figura el acondicionamiento del campo da festa do Castiñeiriño (467.968), y la renovación del campo de fútbol del Sergas, un proyecto que el concejal recordó que o se acomete ahora o será necesario cerrar las instalaciones, porque el cesped no es apto para la práctica deportiva. Se invertirán 568.267 euros.

Pendiente del proyecto está la reurbanización de todo el barrio de la Estila y la mejora de la accesibilidad en la Almáciga, que cuentan con un presupuesto de 78.000 euros y, por último, la propuesta que se presentó el pasado mes para la mejora de la accesibilidad en las vías públicas de la ciudad, y que se llevará a cabo con la asesoría de las asociaciones de personas con problemas de movilidad para garantizar la calidad de las mismas. En este apartado la inversión prevista asciende a 247.000 euros. En este caso, se está redactando el proyecto.