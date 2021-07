Aldi y Lidl trasladan su tenaz guerra de precios al polígono de Costa Vella

La cadena de supermercados alemana Aldi abrirá antes de que finalice el año su primera tienda en Galicia, y para su ubicación ha elegido la capital gallega, en concreto, la rúa de Eslovenia, situada en el polígono de Costa Vella, justo al lado de su gran competidor, Lidl, el otro gigante alemán del sector. Todo ello en el marco de la guerra de precios a la baja que mantienen ambas empresas para reforzar su presencia en España y adquirir así mayor cuota de mercado. Tal y como señala el director de Retail en Kantar, Florencio García, en 2020 Lidl le arrebató a Dia el tercer puesto en el top histórico de supermercados españoles, solo ya por detrás de Mercadona y Carrefour, consolidando así su crecimiento de los últimos años.

En un contexto socioeconómico como el actual, marcado por la actual situación sanitaria, Aldi ha decidido reforzar su presencia en el norte de España. “Estamos desarrollando un fuerte plan de expansión para los próximos años. Nuestro objetivo es seguir creciendo para estar cada vez más cerca de nuestros clientes y ofrecerles una compra sencilla, completa y segura, manteniendo nuestros estándares de calidad y siempre al mejor precio posible”, explica Federico Hens, director nacional de expansión de Aldi. El plan de la compañía germana para este año contempla la apertura de cerca de 40 nuevos establecimientos y aumentar la inversión en suelo español.

Eternos rivales en Alemania y en el exterior, llama notablemente la atención que Aldi haya decidido abrir su primera tienda en Santiago –y también en Galicia– justo en una parcela situada al lado de Lidl, que también tiene otro supermercado en la zona de Volta do Castro, en el sur de la capital gallega.

Tal es la competencia entre ambas firmas, cuyos establecimientos se rigen por el concepto hard discount, que en algunos estados alemanes no autorizaban la ubicación de ambas cadenas si no existía un determinado número de kilómetros de distancia de separación entre los dos gigantes germanos. Así pues, la histórica guerra entre ambas compañías también tendrá su particular batalla en el polígono de A Costa Vella.

Asimismo, antes de que acabe el año, además de Aldi, también está prevista en este parque empresarial la apertura de un Eroski, con lo cual se incrementará todavía más el catálogo de este tipo de negocios, dado que en la zona ya operan Mercadona, Lidl y Dia.

IMPERIOS. La firma alemana Aldi la fundaron en 1946 los hermanos Karl (fallecido en julio de 2014 a los 90 años) y Theodor Albrecht (que murió en 2010 con 88) y la esposa de este último, Cäcilie, fallecida a los 92 años en 2018. Actualmente, el dueño de la empresa es Theo Jr Albrecht, uno de los diez hombres más ricos de Alemania, con un capital de 15.700 millones de euros. Por su parte, el actual propietario de Lidl, Dieter Schwarz, está entre las 60 personas más ricas del mundo, según Forbes, con una fortuna de 19.000 millones de dólares.