Alerta polo problema da acumulación de follas

Reforma. O Grupo Municipal Popular, a través da súa vicevoceira, María Castelao, presentará un rogo para que o goberno local revise as especies vexetais que está a plantar nas obras de reurbanización, como na rúa do Hórreo, concretamente, fronte á Intermodal. Para a Popular, deberíanse empregar árbores de folla perenne e axardinar con especies autóctonas. Na licitación, explicou, no apartado de “vexetación”, detállanse as especies bidueiros (“bétula alba”), especie autóctona de folla caduca, entre as plantas tapizantes, o lirio africano (“agapanthus africanus”), e como trepadora para as pérgolas a “wisteria sinensis”, unha planta endémica de China. Castelao insiste en que a elección dunha árbore de folla caduca para un ámbito onde circularán milleiros de persoas cada día non parece o máis axeitado, e sorprende tamén o exotismo das propostas dunha zona chamada a ser a porta de entrada e, por iso mesmo, definitoria e distintiva da nosa cidade. Explica que un dos motivos é evitar situacións como a ocorrida no pasado mes de novembro a raíz das inundacións, nas que se sinalou como causa principal a acumulación das follas que taponaron a rede de sumidoiros. Nese momento, o PP presentou un rogo para mellora a limpeza de follas nas rúas e a substitución de árbores de folla caduca para achegar unha maior diversidade a Santiago. ecg