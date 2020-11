Alertan de un virus más peligroso que el covid en lactantes

En España se calcula que hasta 20.000 niños al años visitan urgencias debido al virus respiratorio sincitial (VRS) y que, por este motivo, unos doce mil acaban ingresados. Solo en el área sanitaria de Santiago dan positivo mil menores de cinco años anualmente en esta grave infección, segunda causa más importante de mortalidad en la infancia.

Ahora, científicos del proyecto Respiratory Syncytial Virus Consortium in Europe (Resceu) –entre los que está el doctor Federico Martinón, jefe del servicio de Pediatría del CHUS–, que se encargan de abordar las directrices clínicas para el tratamiento de la bronquiolitis VRS en toda Europa, han descubierto que “aunque en general hay unas directrices para tratar, por ejemplo, la bronquiolitis, a nivel más específico estas prácticas varían de país a país”.

Ponen como ejemplo, que no hay una práctica estándar para los diferentes sistemas de salud. “Necesitamos no solo armonizar nuestras directrices clínicas, si no también debemos asegurarnos de que éstas se basan en evidencias”.

Según Martinón “el virus respiratorio sincitial es muchísimo más peligroso que el SARS-Cov-2 para los lactantes”, y añade que “explica la mayoría de los ingresos por causa respiratoria en menores de 2 años de nuestro país”.

El hospital Clínico Universitario de Santiago trabaja en el desarrollo clínico de diferentes vacunas y antivirales contra el VRS. En concreto, ha participado en el desarrollo clínico de la primera vacuna frente al VRS que demuestra eficacia clínica, mediante la protección del recién nacido con la vacunación de la madre, de forma similar a lo que se hace en la tosferina.

De hecho, los resultados publicados en el New England Journal of Medicine, probaron la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna y una eficacia moderada pero que puede ser esencial, especialmente donde el VRS explica mortalidad infantil.

Además, el CHUS participa en el desarrollo clínico de la nueva generación de anticuerpos monoclonales frente al VRS. Los resultados del ensayo realizado en prematuros, publicados en el New England Jorunal of Medicine, demuestran una reducción del 70 % en las hospitalizaciones con una única dosis, lo que modificará la práctica clínica.

Entre los últimos trabajos del proyecto Resceu se acaba de publicar en el Journal of Infectious Diseases el impacto del Virus Respiratorio Sincitial, la causa más común de enfermedad respiratoria severa tanto en bebés como en niños, y que cuesta a los gobiernos de todo el mundo más de 5.000 millones de euros al año, correspondiendo algo más de la mitad de este gasto, el 55 %, a las hospitalizaciones.

El virus es muy contagioso y prácticamente todos los niños se han infectado de VRS al menos una vez al cumplir los dos años de edad. Científicos como Martinón explican que “los síntomas iniciales son muy similares a los del resfriado común –mocos y tos– pero pueden evolucionar rápidamente hacia problemas de salud más graves como la bronquiolitis o la neumonía e incluso ser potencialmente mortales”. De hecho, aunque la bronquiolitis por VRS no suele causar problemas respiratorios a largo plazo, los casos más graves pueden asociarse con un mayor riesgo de sibilancia en niños en edad preescolar y con asma y deterioro de la función respiratoria en edad escolar.

Actualmente, para luchar contra este virus respiratorio, los científicos del Resceu están realizando importantes esfuerzos para identificar biomarcadores asociados con la gravedad de la enfermedad.

Asimismo, ya trabajan en medidas preventivas como dos vacunas y un anticuerpo monoclonal, que han entrado en la fase 3 del ensayo clínico, y esperan que en los próximos cinco años el panorama de prevención del VRS cambie dramáticamente, ya que estos avances permitirían salvar unas 100.000 vidas en todo el mundo, a la vez que disminuiría la carga operativa y económica en los sistemas públicos de salud.