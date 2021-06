Alumnos de FP en Pontepedriña no pueden finalizar su ciclo en marketing

Ya se conoce la totalidad de la oferta de Formación Profesional para el próximo curso, y en ella hay una laguna que afecta directamente a casi tres decenas de alumnos del instituto de Pontepedriña. A comienzos del pasado curso, se matricularon en varias módulos correspondientes al ciclo de Marketing y Publicidad. Todas las materias cursadas corresponden al segundo curso, sin que haya oferta para cursar las de primero. La problemática tiene su origen en que la Consellería planificó esta formación como complementaria al ciclo de Gestión de ventas, con la idea de que los alumnos pudiesen cursar a mayores materias de Marketing para así tener la doble titulación, dando por convalidados los conocimientos relativos al primer curso de la segunda titulación.

Ese es el perfil de los casi sesenta alumnos que cursaron los estudios de marketing en Pontepedriña, los cuales obtendrán su doble titulación según lo planteado. Sin embargo, un grupo de estudiantes cursó esas materias sin haber realizado antes el ciclo de Gestión, es decir, con la idea de formarse en la nueva titulación de forma individual. Su sorpresa llegó cuando a mitad de curso fueron conscientes de que estaban matriculados en asignaturas de segundo curso, sin tener opción a realizar las anteriores. “Ninguén de nós sabía da particularidade de que estabamos empezando polo último curso da FP. Foi en decembro cando nos avisaron os nosos titores desta particularidade e de que non estaba asegurado que foran a implantar as sinaturas de 1º”, explica Carlos Domínguez en representación de los afectados. “A Consellería non ten intención de implantar o primeiro curso do ciclo de Formación Profesional de Marketing e Publicidade en modalidade a distancia para os alumnos que cursamos o segundo curso no IES Pontepedriña de Santiago e no IES Armando Cotarelo Valledor, de Vilagarcía de Arousa. Alumnos de toda Galicia matriculámonos nos dous institutos xa mencionados de esas sinaturas e agora vemos con incredulidade que, ao non ofertar as sinaturas de 1º curso, o noso esforzo, tempo e diñeiro (desprazamentos para examinarse) non servirán de nada”, concluye.

La dirección del centro, con Javier Dapena al frente, trasladó la problemática a la Consellería, sin que en la resolución de ciclos que se acaba de hacer pública figure una respuesta satisfactoria a sus demandas. Dapena reconoce que la Xunta les trasladó a comienzos de curso el objetivo con el que se ofrecía dicha titulación, si bien insiste en que desde el centro no pueden impedir la libre matrícula de los alumnos interesados. “Nós fixemos solicitude para que se nos permitise impartir o primeiro curso, e a Consellería valorouno. Pero entende que esta formación era moi específica e que a van manter como tal”, indica.

LA Xunta mantiene que sí lo había advertido.

Tal y como explicaron ayer a este periódico fuentes de la Consellería de Educación “ofértanse neses dous centros como complemento os módulos de 2º curso de Marketing e publicidade en distancia, para así facilitar as persoas xa tituladas ou que xa estean traballando adquirir esa segunda titulación. E así é como se explica desde os centros cando se oferta. Hai alumnado que, malia a recibir esta información por parte dos centros, se matricula e empeza o ciclo polos módulos de segundo en distancia e acaba querendo continuar do mesmo modo. Non é o obxectivo de dita oferta modular neses centros”.

SOLUCIONES. Las alternativas son complicadas teniendo en cuenta que los afectados pertenecen a la modalidad de FP para adultos con enseñanza no presencial. Los ciclos completos de Marketing y Publicidad pertenecen al régimen ordinario -con un sistema diferente y al que difícilmente se pueden adaptar quienes ya tengan una ocupación laboral u otras condiciones por su edad- y que se imparten en el CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol, CIFP As Mercedes de Lugo e IES A Guía de Vigo. La otra opción a la que hace referencia Educación es que los alumnos se inscriban en los exámenes por libre, y así poder completar la titulación, si bien deben antes acceder al material y realizar la preparación por su cuenta.