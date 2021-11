Alumnos de Medicina eligen al doctor Caínzos padrino de promoción

El doctor Miguel Caínzos será el padrino de la promoción de Medicina 2016-2022 de la USC. Tal y como es tradición, los alumnos le sorprendieron ayer irrumpiendo en una clase para notificárselo por sorpresa. Durante el acto le mostraron su cariño y agradecimiento.

Catedrático de Cirugía de la USC y cirujano general del Aparato Digestivo del Hospital Clínico de la capital de Galicia, Miguel Ángel Caínzos Fernández (A Coruña, 1952) fue nombrado en 2019 miembro de la Academy of Master Surgeon Educators del American College of Surgeons (ACS), academia que está dentro de la División de Educación del Colegio Americano de Cirujanos. De hecho, algunos de los alumnos se vistieron ayer con gorros de Estados Unidos y portaban banderas del país norteamericano, en referencia a la vinculación del doctor Caínzos con el Colegio Americano de Cirujanos, la organización quirúrgica más importante del mundo. Ya desde el año 2017 es miembro de Honor del Colegio Americano de Cirujanos.

En Europa, en 2014 fue nombrado miembro de Honor de la Surgical Infection Society of Europe (SIS-E) y recibió el Certificado de Reconocimiento de la European Society for Surgical Research (ESSR). Además, este año, el doctor Caínzos ha sido nombrado Delegado Nacional de España en la International Society of Surgery (Sociedad Internacional de Cirugía), con sede en Zúrich.

Asimismo, el doctor Caínzos es autor de numerosas publicaciones sobre su especialidad médica y pertenece a once sociedades científicas, entre nacionales e internacionales; y pertenece al selecto club de Gallegos del Año, distinción que concede EL CORREO GALLEGO.