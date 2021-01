Alumnos del IES Fontiñas denuncian que tienen que comer en plena calle

Sin cafetería. Alumnos del instituto As Fontiñas denunciaron ayer que la dirección del centro no les permite comer en la cafetería del mismo, ni en ningún otro lugar del centro. Explican que, además de las clases de la mañana, tienen materias por la tarde y que sólo cuentan con una hora de tiempo para la comida, con lo que no pueden desplazarse a sus casas en el centro o fuera de la capita gallega. Los estudiantes se verán obligados a almorzar durante estas tres semanas a la intemperie o dentro de sus coches, en caso de tenerlos, puesto que tampoco pueden hacerlo en bares o restaurantes. ecg