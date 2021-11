Aluvión de denuncias en un jueves de movida sin grandes incidentes

Santiago. La noche de movida de este jueves se saldó con 25 denuncias interpuestas por la Policía Local de Santiago, según confirmó a este rotativo el edil de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Muíños.

De estas veinticinco sanciones, veinte de ellas fueron por beber alcohol en la vía pública, dos por orinar en la calle, una por cantar de madrugada y otra por desobediencia a la autoridad. Otra denuncia fue por la realización de una fiesta en un piso.

La mayoría de las sanciones fueron en calles del Ensanche próximas a las discotecas más concurridas de la capital gallega. De hecho, nuevamente los agentes tuvieron que proceder a dispersar a grupos de gente en las calles Alfredo Brañas y Curros Enríquez, donde están los locales de ocio nocturno Facultad y Ruta. Y es que muchos jóvenes, cuando cierran los locales optan por continuar la fiesta en la calle, provocando problemas de convivencia con los vecinos, que no pueden descansar por el ruido que provoca la gente.

Gonzalo Muíños insistió en que la Policía Local no va a bajar la guardia y se va a seguir multando a las personas que no cumplan la normativa. Asimismo, destacó que en la noche del jueves no se produjeron incidentes significativos. redacción