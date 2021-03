Amarelle, a 800 metros da civilización

Á beira do concello de Santiago, as catro casas, literalmente, da aldea de Amarelle levan un tempo esperando que as promesas se fagan realidade. Todo se remonta ás obras dun dos tramos da autovía que une Compostela con Lugo, á altura de Lavacolla, inauguradas en 2019 e que supuxeron a despedida das estradas nacionais polas que circulaban os veciños, así como da rotonda situada fronte ás casas de Amarelle, limítrofe con O Pino.

“Confluían dúas carreteras, N-634 e a N-547, e suprimíronnos ese servizo. Ou pasamos pola autovía ou por un camiño de tractores cheo de fochancas”, explica Suso Gómez, veciño de Santiago con casa familiar en Amarelle. Os seus tíos, persoas maiores, viven este problema a diario. “Vendéusenos que se manterían os servizo de bus e todo igual para comunicarnos coas parcelas e con todo, arranxarían a vía do servizo pero nada, e iso que son só uns 800 metros. No Pino si está ben. A promesa foi de Fomento pero agora dinnos que é asunto do Concello”, engade.

Os veciños dependen de ter coche ou de que alguén os recolla para ir ao centro médico, ao supermercado ou para facer calquera recado. Noutra das aldeas próximas, San Paio, a maleza agocha unha inutilizada parada de bus, sinal de que algún día os seus veciños tiveron transporte público a uns metros. “Pedimos que rematen as acometidas de telefonía que quedaron provisionais. Que rematen as cunetas e demais obras que quedaron sen rematar. Que a vía de servizo, máis ben camiño de carros, paralela á autovía a volvan a adecentar con categoría N-547 ou N-639 para así poder recuperar as paradas de liña regular da ruta Santiago-Lugo e Santiago-Ribadeo”, incide Suso Gómez. O seu tío, Ramiro Botana, destaca non só a desconexión que sufren senón o estado no que deixaron a aldea, sen rematar infraestruturas básicas como as cunetas, e coa preocupación de quedar sen comunicación telefónica cada vez que chega o mal tempo.

Na casa pegada á da familia de Suso reside Manolo Ventosa. Conta que, malia que os veciños non tiran a toalla e seguen intentando reunirse con diferentes representantes políticos, si están xa cansos de promesas incumpridas. “Ata se presentou unha moción aprobada por unanimidade no Concello, pero todo continúa igual. Tamén falamos con Fomento que nos di que tería que facerse noutro proxecto a longo prazo”, describe Manolo. O grupo de goberno non deu resposta á pregunta trasladada por este periódico.

A maiores, o presidente da Asociación de Veciños Ruta Xacobea, Manuel Salvado, indica que o remate das obras non beneficiou ao Camiño, e que os peregrinos deberían entrar a Santiago por unha zona mellor acondicionada e que contase co servizo de bus que tiñan antes. “O remate das obras deixa moito que desexar, en inverno enchárcanse as parcelas coas augas pluviais. Nós seguimos insistindo á Demarcación de Carreteras, pero indican que pola súa parte está todo ben. Tamén nos reunimos cos portavoces municipais durante a campaña”, comenta.

CABLEADO. Unha cuneta a monte sen rematar demostra que en Amarelle está todo a medio facer. O poste que suxeita o cableado telefónico presenta unha estrutura rudimentaria cos cables unidos aos valos das casas. A promesa da compañía telefónica encargada, Telefónica, era finalizar a instalación a través do tubo subterráneo preparado para tal fin. Non obstante, a situación que viven é a de interrupcións no servizo cada vez que fai vento ou chove. “Vén o técnico e di fago ou remendo pero terei que volver pronto”, explica Suso Gómez. Xa son varias as veces que escoitou a promesa de que o proxecto para resolver a situación está listo, pero sen a aprobación adecuada.

LIXO. Sen o servizo municipal de recollida de lixo, os veciños de Amarelle teñen dúas opcións. Ou cargan os seus restos no coche ata que os traen a un colector próximo en Santiago ou viaxan á veciña localidade do Pino para facer uso do seu servizo de recollida de lixo. Esta última é precisamente unha das opcións escollidas, xa que un restaurante que pertence ao concello veciño está situado preto das casas de Amarelle.