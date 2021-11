Ampliación da ponte xacobea na zona da Cañoteira

Obras. A Deputación da Coruña, a través do seu Plan Único, e o Concello o suman forzas para mellorar a seguridade viaria e as insfraestruturas coa ampliación da ponte da Ruta da Prata sobre as vías do ferrocarril na estrada de Cañoteira de Marrozos a Ardagán. Froito desta colaboración, tamén se creará unha senda peonil e se renovarán vías de Pardiñas, na parroquia de Laraño. As actuacións acondicionarán espazos deteriorados ou que presentaban estreitamentos que dificultaban a circulación rodada e peonil. O ente provincial investirá 212.000 euros para ampliar o paso elevado do camiño xacobeo da Ruta da Prata na estrada de Cañoteira de Marrozos a Ardagán. ecg