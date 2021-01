Amplíase ‘Acende o Xacobeo’ nas sete cidades galegas

A Xunta vén de prorrogar a iniciativa Acende O Xacobeo trala boa acollida do proxecto, co que en decembro se iluminaron máis dun cento de monumentos e edificios singulares en toda España, 49 deles en Galicia, nunha conta atrás para o comezo do Xacobeo 2021. Nesta ocasión, implicará ás catro provincias a través da iluminación de diferentes monumentos e edificios nas sete principais cidades de Galicia, desde esta fin de semana e ata o vindeiro 25 de xullo, Día do Apóstolo.

Así, durante as fins de semana destes sete primeiros meses do ano, A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e, por suposto, Santiago de Compostela iluminarán polo menos un edificio emblemático, no marco da celebración dun Ano Santo no que se quere implicar a toda a poboación e a todos os territorios, na liña da celebración dun Xacobeo descentralizador e aberto.

A iniciativa conta coa colaboración dos sete concellos implicados, que facilitan os puntos de luz necesarios para facer as iluminacións que tanto interese despertaron en decembro. De feito, algunhas delas xa se mantiveron desde o comezo de mes, como a Torre do Reloxo da Catedral de Santiago, a Cidade da Cultura de Galicia, a Torre de Hércules, a da Catedral de Ourense ou o Convento de San Francisco en Pontevedra. Outras iluminacións comezan esta fin de semana e outras farano finalmente na fin de semana do 15 de xaneiro, completando a relación total das sete cidades iluminadas de venres a domingo durante un total de 89 días.

Así, o proxecto chegará ata a data máis sinalada para a comunidade: o Día de Galicia.