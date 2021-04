Amplio despliegue para sofocar un incendio en un edifico del Hórreo

Amplio despliegue de efectivos de emergencias en la rúa do Hórreo, donde a primera hora de esta tarde se declaró un incendió en el número 98. Se especuló con Según informaron los Bomberos de Santiago, el fuego se originó en un conducto de ventilación del edificio, muy estrecho, en la segunda planta. Los bomberos apuntaban a algunas chispas que saltaron desde la obra que se está ejecutando en la cubierta del inmueble como posible causa, sin embargo algunos vecinos no lo creen así, y puntualizaron que en la obra no hubo soldadura, sino cortes de metal con radiales. Aventuran que el origen del fuego podría estar en el hecho de que en el edificio hai gente que echa residuos al conducto de ventilación y que tal vez alguien tiró alguna colilla. En el parque de Bomberos se recibió la llamada de alarma al filo de las 15.10 horas. Hasta este punto se desplazaron también efectivos de la Policía Local y una ambulancia. Las fuentes indicaron que, por suerte, no hubo que lamentar heridos.