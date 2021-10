Ana Rosa en la Ruta: “Es una oportunidad maravillosa de reunir a familiares y amigos”

Ana Rosa Quintana llegó ayer a la localidad de Padrón, en su recorrido por el Camino Portugués, con ropa deportiva, como mandan los cánones, y un aspecto muy juvenil. La popular presentadora de televisión iba acompañada por una larga lista de familiares. Junto a ella caminaban su marido, Juan Muñoz; sus tres hijos: Álvaro, con su mujer Ana Villarrubia, Juan y Jaime; su cuñado Fernando Muñoz y su mujer, Lolina, así como un hijo de ambos, Fernando Muñoz; y Xelo Montesinos, socia de Ana Rosa en su productora televisiva.

La tarde de ayer la dedicaron, en primer lugar, a echar una siesta, que el Camino cansa y desgasta, y es necesario reponerse. Lo hicieron en el hotel del Chef Rivera, donde se hospedaron, poco después de la comida, que se celebró en la Pulpería Rial, timoneada por Juan José Santana. ¿El menú? Pues fue a base de pulpo, calamares, pimientos, orella y ensalada. Vamos, que no se privaron de nada. Hoy está previsto que alcancen la meta compostelana, y tendrá que volver rápidamente a la capital de España para cumplir con las inevitables obligaciones laborales.

Momentos antes de retirarse a su hotel padronés, la periodista destacó, en declaraciones a este periódico, que nuevamente el Camino le había parecido “precioso”. No es su primera experiencia, ya que cubrió la Ruta en el anterior Año Santo, y volvió unos años después. Es, por tanto, su tercer Camino, pero “la primera ocasión en que hago este tramo portugués, que me está encantando. Es muy especial, y cada vez lo hacen más peregrinos, por lo que me cuentan”.

Para ella, la Ruta es un “camino de introspección y espiritual. También una gran oportunidad de reunir a familiares y amigos, que es lo mejor del mundo”. A la periodista se la veía encantada, a pesar del lógico cansancio, y tuvo además la suerte de contar con el apoyo del buen tiempo, que se prolongó durante todo su recorrido.

Por último, Ana Rosa, que en todo momento se mostró muy amable y accesible, a pesar de que lógicamente quería mantener dentro de lo posible su privacidad y disfrutar con la familia, destacó “los maravillosos bosques que me he encontrado, con cientos de especies distintas”. Y también se mostró feliz por “la gran cantidad de pulpo que hemos degustado”.