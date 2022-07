Análise profunda da Axenda Urbana 2030

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL. Xosé Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago, e os codirectores executivos da Axenda Urbana de Santiago, María Cadaval e Santiago Lago, deron conta no Consello Económico Social da fase na que se atopa a elaboración da planificación estratéxica da cidade inserida na Axenda Urbana 2030. Tras a diagnose da situación de partida, previamente realizada polo Concello de Santiago no ano 2021, María Cadaval e Santiago Lago deron conta no Consello Económico e Social dos traballos realizados a través dos Grupos de Impulso e Seguimento (GIS), das reunións mantidas con distintos axentes da cidade e tamén das achegas recibidas a través do plataforma online da web da Axenda Urbana 2030 que permite aglutinar e combinar as actuacións presenciais coa interacción online con toda a cidadanía e grupos de interese que están a participar no deseño e propostas para construír a Compostela do 2030. Presentáronse as principais liña do documento que recolle as achegas feitas por todos os axentes participantes á Axenda Urbana 2030 de Santiago e estableceuse un prazo para que as entidades do Consello Económico Social poidan tamén facer achegas ao documento borrador presentado. Esta fase de participación é determinante para contribuir á socialización do deseño da Axenda 2030 a través dun proceso de acción constructivo. REDACCIÓN