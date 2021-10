Santiago. O Concelleiro de Turismo, Singo Guinarte, participou onte na Asamblea Xeral da Spain Convention Bureau, Rede de Cidades de Congresos constituida no marco da Federación Española de Provincias e da que forman parte 57 destinos españois. Santiago de Compostela forma parte desta rede a través do Santiago de Compostela Convention Bureau, servizo de Turismo de Santiago para a promoción da cidade como destino de Congresos.

A Asamblea celebrouse en San Sebastián dentro do Encontro sobre Turismo de Reunións, no que participou Turismo de Santiago. Durante dous días, xoves e venres, expertos profesionales compartiron cos representantes dos 57 destinos de congresos españois que forman parte da rede as novidades que experimenta este mercado en continua evolución. En concreto, tiña tamén como obxectivo amosar as mellores estratexias para adaptarse ao contexto xerado polo covid.

No encontro presentouse o primeiro Barómetro sobre o covid-19 e os seus efectos no sector MICE, documento elaborado polo Spain Convention Bureau que ten coma obxectivo medir como afectou aos destinos a pandemia. redacción