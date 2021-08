Analizan os cambios na economía tras a irrupción dos drons

O acto de clausura do curso Reactiva o teu futuro: Emprendemento e Drons, organizado pola Cámara de Comercio de Santiago en colaboración co Concello e cofinanciado polo Fondo Social Europeo a través da Fundación Incyde, tivo lugar o pasado xoves vía streaming. Nel participaron trece mozos e mozas menores de trinta anos da demarcación cameral que non se atoparan estudando nin traballando. Tres deles presentaron os seus proxectos de negocio baseados no uso de drons para agricultura e gandaría, lecer e deporte e vídeo e fotografía, respectivamente.

En palabras do director do programa e director do proxectos da fundación Incyde, Ignacio de Alvear, estímase que “dentro de tres ou catro anos o impacto da tecnoloxía de drons na economía española será enorme en amplos sectores. Debido á demanda crecente polos servizos que os drons poden ofrecer existindo importantes posibilidades de actividade e negocio en ámbitos moi dispares, aos que esta tecnoloxía, combinada con outras, desenvolve e mellora enormemente”.

Terá impacto en múltiples sectores, desde o ámbito militar e da seguridade pública, como en sectores económicos entre os que destacan os da agricultura e gandaría, a supervisión de infraestruturas e edificacións, o desenvolvemento audiovisual para o cinema, a televisión e o marketing das empresas... Tamén axuda a loitar contra o cambio climático e favorecer o desenvolvemento sostible, tanto pola vía de diminuír o impacto das actividades dos seus clientes como polo que estes ocasionan.

Ignacio de Alvear puntualizou que “unha das causas que favoreceron o desenvolvemento dos drons foi o desenvolvemento de tecnoloxías paralelas que, en combinación co auxe desta, fan que sexa agora o momento da súa explosión. Tecnoloxías como as baterías, o internet das cousas, a mellora das redes de quinta xeración...”.

Nestes momentos hai falta de persoas formadas no uso dos drons e de emprendedores que inicien o seu proxecto empresarial tendo esta ferramenta como parte integral dos seus servizos. O cambio de modelo produtivo en España require a adecuación dos perfís e as competencias profesionais e unha continua adaptación aos cambios, entre eles, os vencellados aos avances nas tecnoloxías emerxentes.

Metodoloxía. Durante as seis semanas de desenvolvemento do curso –con tres semanas técnicas e tres de análise de proxectos empresariais–, os participantes adquiriron as ferramentas necesarias para poder iniciar a curto ou a medio prazo unha empresa baseada na tecnoloxía dron, ofrecendo os seus servizos de forma rendible e sostida aos seus clientes de diversos sectores.

É un programa completo, cunha implicación horaria mínima por parte dos alumnos dunhas trece horas semanais. Durante este tempo, os participantes integráronse nun equipo para o desenvolvemento dun proxecto completo. Ao finalizar o curso, seleccionáronse cinco proxectos para continuar dándolles apoio a través dun mentoring individualizado, co obxectivo de que rematen materializándose nun futuro.

Este é un programa que combina a aprendizaxe e coñecemento do sector dos drons en distintos ámbitos cos seus usos e aplicacións, marco legal, características técnicas, selección dos mesmos, as súas partes e os seus accesorios, a configuración das misións e outros moitos aspectos técnicos, coa análise da viabilidade do desenvolvemento de distintos proxectos no sector, aprendendo a desenvolver modelos de negocio baseados nos mesmos e a implementación dun plan estratéxico e a análise económica e financeira correspondente con cada un deles.