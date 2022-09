Andrés Sampayo presenta a súa obra ‘El psicólogo cuenta’

Santiago. O próximo xoves, 8 de setembro, ás 20.00 horas no Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, en Santiago, terá lugar a sesión de Falamos, ciclo experiencias compartidas do COPG. Trátase da presentación do libro El Psicólogo cuenta, do colexiado Andrés Sampayo Salgueiro (G-3314) , que trata dunha selección de artigos publicados no diario EL CORREO GALLEGO no período de 2004 a 2021. Para participar na sesión, pódese tramitar a inscripción directamente e de balde nun enlace que se pode atopar na páxina web do Colexio. Esta sesión forma parte da iniciativa Falamos, ciclo de experiencias compartidas do COPG, que organiza a Vogalía de Formación do COPG. No acto participarán tamén Cristina García Echave e Cruz Fernández González. ecg