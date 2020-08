Ángel Currás Fernández: “La responsabilidad ciudadana es clave para evitar nuevos rebrotes”

Están recientes las elecciones autonómicas con mayoría absoluta. ¿Considera que para mejor?

En las elecciones del 12 de julio Galicia apoyó mayoritariamente la continuidad del PP en la Xunta y la vuelta a un tripartidismo clásico en el Parlamento que contrasta con un atomizado panorama político español. El nuevo Gobierno tendrá que afrontar una grave crisis económica y social: Galicia está sufriendo una progresiva pérdida del tejido productivo, el abandono del rural, un serio problema demográfico, y las consecuencias de una pandemia de dimensión aún desconocida. Todo ello va a exigir gobernar buscando consensos para alcanzar grandes acuerdos de legislatura, y creo que un Parlamento menos dividido, con tres fuerzas políticas, puede propiciarlos. No son tiempos de crispación en el discurso político, la sociedad gallega necesita soluciones y quiere recuperar el pulso en unas circunstancias excepcionales.

Aun colean los estertores del virus. ¿Qué debemos hacer?

La responsabilidad civil es clave para evitar nuevos brotes. Si creemos que la pandemia ha pasado ya, las consecuencias pueden ser aun mucho peores. Todo lo que puedan hacer los ayuntamientos y las fuerzas de seguridad será insuficiente si de manera individual no asumimos nuestro papel de protagonistas. Hay que duplicar los esfuerzos en el sistema de salud tanto en inversión como en personal, porque hemos comprobado como uno de los mejores sistemas sanitarios se ha visto duramente golpeado y sin medios. Esta pandemia deja dos sensaciones contradictorias: la impotencia de la política y, a su vez, la necesidad de que la política recupere autonomía y marque las prioridades para la salud y la seguridad de todos.

El coronavirus ha puesto en cuestión el estilo de vida urbano. Es prioritario asumir la necesidad de una planificación más racional, más saludable, y abordar de manera responsable la atención a los mayores, repensar el modelo de vivienda, los espacios públicos, etc.

¿Practicó el teletrabajo? ¿Considera que llegó para quedarse?

No de una manera continuada, pero si he colaborado en su utilización en la familia. La crisis sanitaria obligó a las empresas a trabajar rápido en la transformación digital y eso abre un nuevo escenario. Es todavía una asignatura pendiente a diferencia de los países nórdicos, y es probable que los ensayos llevados a cabo durante el confinamiento acaben por consolidar una nueva estructura de relaciones sociales. El teletrabajo contribuye a la conciliación laboral y familiar y se reducen desplazamientos y costes, pero no todas las actividades están preparadas para llevarse a cabo. Que nadie piense que el sistema educativo, en cualquier nivel, puede sustituir el modelo actual por el telemático.

¿Cambiarán mucho sus vacaciones?

Cambiarán muchos hábitos porque este verano vivimos bajo normas que hace unos meses ni sospechábamos. Reduciremos las salidas y la forma de relacionarnos en un mes de agosto que siempre se asocia con relajación, disfrute y contacto social. Pero no cambiaré el lugar de veraneo que será una vez más en las Rías Baixas donde, hasta el momento, los ayuntamientos lo están haciendo bien y con una exigente organización.

¿Qué se puede hacer en un mundo tan desigual?

La pandemia ha discriminado de distintas maneras, es más letal para los ancianos que para los jóvenes y tiene un impacto enorme sobre la pobreza. Pero el virus no discrimina a países, le dan igual las fronteras, y los Gobiernos se han centrado erróneamente en dar respuestas nacionales y egoístas con el fin de proteger a los suyos, cuando este problema es global como todos los grandes problemas de la humanidad, y exige soluciones globales. Aunque se consiga por los países ricos frenar el contagio, puede rebrotar en cualquier momento si continúa presente en otros lugares del planeta con menos recursos, con hambruna y sin infraestructuras sanitarias.

Hay que disminuir las desigualdades entre los países, porque ayudar a los más pobres no sólo es lo correcto, sino también lo inteligente. Esta crisis, y las que puedan venir, deja muy claro la necesidad de una sanidad universal y bien dotada de medios.

¿Para quién su aplauso y quién merece su rechazo?

Seguro que hay muchos colectivos que merecen el aplauso; sin duda alguna el mayor reconocimiento al personal sanitario que ha luchado hasta la extenuación para vencer al coronavirus pagándolo a veces muy caro, como también a las fuerzas de seguridad. Y hay que destacar a los agricultores y ganaderos que dejaron sus protestas más que justificadas, porque entendieron donde estaba la emergencia y cual era su papel, garantizando el abastecimiento a los mercados.

El rechazo para todos los que de manera irresponsable están poniendo en juego la vida de los demás y el agravamiento de la crisis económica incumpliendo las normas de seguridad frente al virus.

El uso de las mascarillas levanta polémica...

Es cierto que desde el comienzo de la crisis sanitaria el Gobierno ha cometido graves errores por omisión, contradicciones y cambios de opinión. Las recomendaciones en relación con el uso de las mascarillas han sido de los aspectos más controvertidos en el manejo de la crisis; pero también la propia OMS desaconsejaba su uso en febrero y han reconsiderado después su posición inicial, porque es cierto que muchos conocimientos solo se han adquirido con el avance de la pandemia. Su uso continuado parece que puede ocasionar algunos problemas, pero creo que el beneficio obtenido será mayor para evitar contagios.

¿Teme que las consecuencias económicas varíen nuestra existencia?

Una de las diferencias importantes entre la crisis económica actual y la del 2008 es su impacto generalizado y simultáneo en todos los sectores. La crisis anterior se produjo por un mal funcionamiento de la economía y el daño fue sobre todo para la construcción y el sector financiero. Con el PIB cayendo de forma continua y aumentando la deuda pública y el déficit, la pérdida masiva del empleo es ya una realidad. El problema es un censo empresarial en su mayoría de pequeñas empresas concentradas en sectores muy vulnerables como el turismo, lo que nos ofrecerá un paisaje duro en los próximos meses. Que las empresas reciban financiación para evitar quiebras, y que obtengamos de la UE recursos importantes, no quiere decir que el consumo, la producción y el empleo se vayan a recuperar de manera acelerada y automática.

Nadie quiere regresar a otro período de austeridad y recortes, pero la rapidez de la salida dependerá de la respuesta del sistema sanitario, y el horizonte no es nada esperanzador.

¿Cree que los jóvenes de hoy vivirán peor que sus padres?

Todas las generaciones se han visto marcadas por algún acontecimiento trágico que provocó pérdida de vidas humanas y daños graves en la economía: guerras, pandemias, acontecimientos naturales, etc.

Probablemente la generación del coronavirus que se está fraguando ahora vivirá peor y tendrán menos posibilidades de alcanzar los estándares de vida que hemos tenido nosotros. Es posible que estén menos protegidos y en un entorno mucho más competitivo. Pero, por otra parte, asimilarán la importancia del cuidado del medio ambiente, de la solidaridad en lugar del individualismo, de la inversión en investigación, de la comida sin procesar, ... Serán distintos en un mundo diferente, y en ellos hay que depositar la confianza de que sean capaces de desarrollar otra sociedad menos egoísta que la nuestra.

¿Su orden de valores?

Familia, profesión y los amigos tienen siempre prioridad en una escala. El estudio lo es en determinadas etapas, y la relevancia social adquiere frente a todo lo demás un papel muy secundario.

¿En qué proyecto está ahora centrado?

Liberado ya de la actividad docente que ha ocupado buena parte de mi vida, continúo con el estudio de unas áreas de gran interés ecológico en los fondos de la ría de Ribadeo y su respuesta a los cambios ambientales, lo que me obliga a estar allí algún día cada dos meses. La lectura y los viajes son otra parte importante de mi actividad actual.

¿Personas que influyeron en su vida? ¿Cuál es el mejor consejo que recibió y de quién?

Serían más de una las que tendría que citar porque en cada etapa vivida siempre hay alguien cercano cuya influencia tiene peso en las decisiones que uno toma. Me quedo en cualquier caso con el ejemplo permanente de mi padre de prudencia, de honestidad y de coherencia; de saber valorar la importancia del trabajo para lograr las cosas y del sentido del deber.