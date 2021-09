Ao son da Raspa no Paseo das Palmeiras

Eran anos de desfiles e silencios, de braseiros de cisco, de canecos de auga para quentar as sabanas e de conversas murmuradas na rúa baixo o tanxer das campás para o rosario. A xente, calada, envolta na medorenta monotonía dos días, botaba en falta unha alegría para soportar a escaseza que chegaba ata os adentros. O rexidor da cidade, que non gozaba de moitas simpatías dun certo sector da burguesía, -conforme souben logo-, parece que deu permiso para que se fixera unha verbena popular no comezo do Hórreo, na confluencia de Doctor Teijeiro, Montero Ríos e a parte posterior da Praza do Castromil, un espacioso triángulo marcado polo Hotel La Estrella, o restaurante Fornos e A Estradense. No podo concretar cal fora o motivo do baile que armou tanto rebumbio. De volta do paseo meus pais leváronnos a miña irmá e a min ata o baile e non deron creto ó que vían.

Atopabámonos coa xente que bailaba ó ritmo alegre e brioso da Raspa. Unha furia cega tomaba ós danzantes. A orquestra repetía a peza varias veces. Baixo o compás movíase unha masa compacta e negra que brincaba entolecida e frenética. Os mozos aplaudían “la Raspa que con su son será nuestra diversión. Dame el brazo para rodar y ahora el otro para cambiar. Salta y brinca siempre al compás, que la Raspa es eso no más...”.

Miña nai despois de ver aquilo, sacounos de alí. Cando chegamos a casa,oíamos de lonxe o ruxido da xente coma un mar embravecido. Ó día seguinte non se falaba doutra cousa que do baile e do éxito da Raspa en plena rúa. O baile, que por unhas horas aliviara as preocupacións e mágoas da poboación que soñaba con outros horizontes.

Houbo artigos laudatorios sobre a verbena “onde se escoitou un ritmo que conquistou a mocidade da tranquila e levítica Compostela” e animaba ó Sr. Alcalde a futuros proxectos nos que houbese máis iniciativas do Consistorio para esa xuventude sa e alegre que traballa e baila”. Parece que alguén retrucou escribindo que o desenfreo do baile moderno enlouquece á mocidade enervándoa dos máis altos destinos a que é chamada”. O artigo de marras pasou desapercibido e ninguén tomou enserio os vaticinios apocalípticos do autor.

A gran noticia foi que o edil de festas anunciou que polo verán habería baile os domingos na Alameda, concretamente, no Paseo das Palmeras, no seu tramo exterior e que para tal propósito pecharíase a zona. Mentres a xente nova agardaba volver a bailar a música de moda que mantiña tamén en vilo ós predicadores. Radio Santiago, EAJ-4, na sección de música dedicada, a Raspa era a máis solicitada.

O primeiro domingo do verán no que se inauguraba o baile choveu a cántaros, a Deus dar auga. O tempo friento e chuvioso botou polo chan as ilusións de pasalo ben. Algunhas curuxas aledáronse da volta á invernía como barreira contra os desmáns morais dunha baile de seu pecaminoso.

Pero o ceo quixo que aqueles nubrados se fosen e volvesen uns días espléndidos e cálidos. O domingo seguinte, parellas e grupos arremuiñábanse ansiosos ante o enreixado da entrada. A expectación e o nerviosismo era grande. A orquestra afinaba sons e o vocalista repetía números e palabras.

Un só de batería rítmico e potente abriu a festa. Un clamor de voces e aplausos ergueuse enchendo o ceo nunha labarada de entusiasmo. O baile comezou e a alegría volveu ós danzantes, que pedían a berros a Raspa. O vocalista pediu calma. O recinto íase enchendo.

Teresa, coas súas amigas, entraron risoñas e alegres. A rapaza servía en casa duns tíos meus e pediu permiso para chegar en anto terminase a festa. Os mozos chegábanse ó grupo e pedíanlles un baile. O vocalista enfeitizaba a tarde que se desfacía en boleros. A xente impaciente reclamaba o ritmo de moda solicitando o baile nunha atmosfera forte e caldeada.

A Teresa achegóuselle un mozo. Era Leo Cardoso, un pintor de paredes, portugués, moi simpático, que coñecera á rapaza cando fora a pintar á casa e convidouna a bailar. A parella estaba un pouco desnivelada, xa que a moza era alta e grande e Leo miúdo e pequeneiro.

A diferencia de alturas compesábase coa gracia que tanto fixera rir a Teresa, de natural alegre e pachorrenta. Deseguida, a Raspa sacudiu a modorra melancólica dos boleros e o seu ritmo rabioso conquistou ós danzantes que bailaban con ollos arrebatados. Unha vella, que guichabapolo enreixado, rosmou: “Qué horror...! Parecen demos fozando cos pés...!”. O sol agachárase e quedaba unha apagada claridade.

A música da Raspa contorsionaba e rompía os corpos e a noite languidecía nun ceo golpeado pola ritmo eufórico da batería. O baile non daba rematado. O son da Raspa que continuaba inacabable, mentres os vixilantes e gardas animaban a desaloxar o recinto, cando de repente parou a música. A masa movíase con dificultade para saír. Foi nese intre, cando O Portugés rindo con Teresa, sentiu que lle pinchaban nas costas. Ninguén se podía mover na lenta e angustiosa saída. Cardoso botou a man atrás e sacouna cun pouco de sangue. A melodía da Raspa foi esmorecendo polos altos do ceo. Teresa e as amigas alarmadas pediron auxilio. Acudiron os policías, que vixiaban a entrada, se presentaron de inmediato no lugar do suceso.

Levantado o atestado e abertas as dilixencias, sabemos que os villeus acercaron ao Portugués ó Sanatorio de Baltar, aínda que non mostrase gravidade. O primeiro baile nas Palmeiras pechábase con éxito, salvo pequenas incidencias. Teresa e Cardoso fixéronse noivos aquela mesma noite. A orquestra cesou de golpe. Reina o silencio. A Raspa latexa nos corazóns nesa noite cálida de lúa chea.