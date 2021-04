Apagón digital en la Rúa Nova de Abaixo, con problemas de cobertura desde hace meses

En plena era digital y tras un confinamiento que nos ha vuelto, en general, aún más dependientes de la tecnología, en la Rúa Nova de Abaixo han ido hacia atrás en el tiempo. Desde finales del pasado año se registran en esta zona problemas de conexión que provocan una mala cobertura telefónica y caídas constantes de la red de Internet. La situación afecta especialmente a los establecimientos comerciales de la zona que tienen contrato con la compañía Movistar, y a los que la situación les empieza a desesperar varios meses después.

Una de las afectadas es María, responsable de la Papelería Xaquín, en el número 14 de la Rúa Nova de Abaixo. El panorama en su negocio se puede dividir en dos caras: la del fondo de la tienda, donde es imposible que cualquier aparato capte la señal de la red; y la zona más cercana a la puerta, donde las líneas que marcan el nivel de cobertura comienzan a hacer acto de presencia. Hasta finales del pasado año, nunca habían registrado problemas de conexión, pero desde diciembre han sido una constante. “Deixamos de ter cobertura directamente. E aí comezou o proceso de facer reclamacións, pero nada”, explica María. “A maioría dos negocios da rúa teñen o mesmo problema. Nós antes tiñamos cobertura ata o fondo da tenda, e agora só na entrada. Os comerciais teñen que conectarse na rúa cos portátiles, os clientes saen fóra se teñen que facer unha chamada rápida acerca dunha compra ou calquera consulta...”, relata esta comerciante. Las explicaciones ofrecidas por la compañía, que no contestó las llamadas realizadas por este periódico, son nulas según denuncian los afectados. “Unha das veces un técnico si me dixo que se eliminou unha antena que estaba situada na rúa de Rosalía de Castro, polo que eu intúo que pode vir de aí o problema pero realmente non o sei con seguridade nin nos ofrecen explicacións”, denuncia María.

Otros de los principales afectados son los negocios de hostelería de la zona. Los trabajadores del local La planta sufren también estos problemas. “No llega bien la señal al móvil ni tampoco a la red de Internet. Trabajamos con PDA y otros dispositivos móviles para comandar, nos afecta directamente. Desde diciembre que nos instalamos tenemos este problema, y ya barajamos cambiar de compañía”, explica el dueño. Otro de los establecimientos hosteleros afectados es el restaurante Terra Nosa. “Queda todo bloqueado, especialmente Internet. Pásanos moito co datáfano, que queda bloqueado e temos que agardar e ir buscando puntos de máis conexión”, denuncia su propietario, que explica que la compañía afirma que no hay problema alguno. A la espera de que se les ofrezca una solución, el problema recuerda a lo vivido durante años en el casco histórico por vecinos y propietarios de locales.