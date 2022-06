Apartamentos turísticos a casi 500 euros diarios para O Son do Camiño

Tras un mayo muy bueno a nivel turístico, que concluyó con una ocupación en hostelería superior al 72%, Santiago vivirá la próxima semana varios días de oro debido a la celebración de O Son do Camiño, festival de música que atraerá a la ciudad, los días 14, 15 y 16, a varios miles de visitantes que vendrán con la intención de no perderse ninguno de los conciertos.

Esos desplazamientos han disparado las previsiones de ocupación hotelera por encima del 93%, según confirmaba ayer la asociación del sector, y a buen seguro la gran mayoría colgará el cartel de lleno durante los tres días que dura el festival.

Ayer ya resultaba muy difícil encontrar una habitación en el casco urbano y todo indica que se convertirá en una misión casi imposible según avancen los días. Además, los precios están disparados, sobre todo en lo referente a los pocos apartamentos turísticos que aún quedan libres. Tomen nota: algunos piden casi mil euros por tan solo dos noches y otros se mueven por encima de los 700.

En los hoteles, más de lo mismo. Los de más nivel piden 300 euros o algo más por noche (habitación doble) y en el resto la tarifa se queda en algo más de 200, con algunas excepciones en caso de pensiones y albergues. Todo ello a pesar de que en el Monte do Gozo, que es donde se celebrarán los conciertos, se ha habilitado una amplia explanada de camping.

En varios portales de reservas de hoteles, como Booking, se indica con claridad que quedan ya muy pocas oportunidades para encontrar alojamiento en Santiago durante esos días y que solo queda disponible el 7% de la oferta total.

Otro dato importante a tener en cuenta es el alto número de extranjeros que está llegando a la capital gallega, casi todos tras recorrer amplios tramos del Camino de Santiago, después de dos años de grave escasez de turistas internacionales debido a las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia. Según los datos de Hostalaría Compostela, el 58,61% de los turistas llegados en mayo fueron extranjeros, frente al 41,39% de nacionales.

En junio, en el que las previsiones de ocupación vuelven a rondar el 72%, todo indica que las cifras volverán a dar la victoria a los visitantes internacionales. En el fin de semana de San Xoán, muchos hoteles rozarán también el lleno.

Tal y como indican los datos anteriores, todo apunta a que el festival volverá a tener el éxito de sus últimas ediciones prepandemia.

Hace meses que se agotaron las entradas y a medida que se acerca la celebración cada vez son más frecuentes en redes sociales los mensajes de gente que busca desesperadamente una entrada en la reventa, o un pase para la zona de camping, por lo que cabe esperar que aún se produzcan más reservas en los hoteles de la ciudad en los próximos días.

Entre todas estas reservas y los miles de festivaleros que se alojarán en las diversas zonas de camping del Son do Camiño, Santiago ya se prepara para unos días muy intensos. Días que servirán de preparación a todos los establecimientos de la ciudad de cara al verano, que con el Xacobeo y las ganas de viajar de la gente tras la pandemia, promete atraer más turismo que nunca hasta la capital gallega.

Entre los artistas que actuarán en el festival de Monte do Gozo destacan The Chemical Brothers, Liam Gallagher, Tiësto y otras muchas bandas que hacen furor entre los más jóvenes... y no tanto. Tras la suspensión de las dos ediciones anteriores por el covid, el festival contará con más de 40 artistas de talla internacional que son referentes tanto en el rock y el indie (Foals o Editors), como en la electrónica (Justice o Timmy Trumpet), el pop (Jason Derulo, Dani Martin o Rigoberta Bandini) o los sonidos latinos y urbanos (C Tangana, Anuel AA, Jhay Cortez, Duki, Justin Quiles, o Nicki Nicole). Muchos de ellos visitarán por primera vez Galicia.

Además, destaca la apuesta por artistas gallegos, que coparán más del 40 % de la programación con diferentes estilos y pasando por diversas franjas de edad, entre los que destacan Sen Senra, Triángulo de Amor Bizarro, The Killer Barbies con Silvia Superstar o Guadi Galego, entre muchos otros. En el resto de nacionales, referentes como La MODA, Lola Indigo, Carolina Durante, Miss Caffeina o Carlos Sadness serán los encargados de completar el programa más diverso de su historia.