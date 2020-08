Apenas una etapa para el final de ‘Sail the Way’

CAMINO. A punto de acabar la travesía Sail the Way, los peregrinos marítimos llegaron ayer hasta Vilagarcía, donde, remontando el río Ulla, alcanzaron Padrón, tal y como marca la Ruta original del Traslatio del cuerpo del Apóstol. Para hacerlo, los peregrinos utilizaron un catamarán que los llevó hasta su última parada antes de iniciar la etapa final que hoy recorrerán a pie y con la que alcanzarán la ansiada plaza del Obradoiro.

Terminará así una experiencia única para estos marineros que, además de vivir en sus carnes la realidad de realizar una Ruta poco explotada, pudieron disfrutar de las actividades que prepararon los responsables de la iniciativa. Sin ir más lejos, el pasado jueves, a su llegada a A Pobra, los participantes pudieron disfrutar de una comida tradicional y posterior visita turística organizada por Concejalía de Turismo.

Sin embargo, ofrecer una programación gastronómica y cultural de estas características no fue fácil para los directores de Sail the Way. La organización del programa se encontró con varios problemas a la hora de combinar la seguridad de todos los tripulantes con las necesarias sesiones de ocio y convivencia que caracterizan la Ruta. Ahora, a escasos kilómetros de llegar a la ciudad del Apóstol, desde Sail the Way destacan el éxito de haber organizado un programa de estas característica de forma completamente seguro.