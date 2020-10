Apertura del Mercadillo en Fontiñas el sábado 17

Rúa parís. El tradicional mercadillo de Salgueiriños comenzará a hacer doblete con Fontiñas a partir del sábado 17 de este mes, según pudo saber este periódico. Será ese día cuando los vendedores ambulantes comiencen a trabajar en la rúa París, tras descartarse que los puestos estuviesen en el interior de Área Central, y también la ubicación en la rúa Roma, donde se encuentra el parque Carlomagno, misma calle donde está el CEIP Fontiñas. Ese era uno de los lugares que se barajó en un principio para instalar el mercadillo y que finalmente no cuajó a pesar de que los sábados no hay clases, lo que no supondría un problema para los padres que acuden en coche al centro para llevar o recoger a sus hijos en los horarios de entrada y salida. Aunque en dos semanas comenzará a funcionar el mercadillo en Fontiñas, los ambulantes seguirán trabajando los jueves en Salgueiriños, según explicaron a este periódico. Hasta ahora, el Ayuntamiento compostelano ha mantenido una serie de reuniones con los vendedores y con la gerencia de Área Central para acordar a tres bandas la mejor opción, sobre todo para el complejo comercial, ya que la idea del Concello es que este traslado sirviese para reactivar las compras en Área Central, complejo que ha sufrido de lleno las consecuencias de la pandemia con locales cerrados y con potenciales clientes a la baja. Además, el centro comercial atraviesa dificultades financieras para sufragar servicios de mantenimiento como limpieza o seguridad. Este hecho llevó al Partido Popular, el pasado mes de julio, a llevar el tema al pleno del Concello con el fin de buscar alguna fórmula para que Área Central pudiese mantener esos servicios mínimos estimando que se beneficiarían hasta quince mil personas que residen, compran, se hospedan o trabajan en el complejo. Desde que se decretó el estado de alarma por el covid-19, a mediados de marzo, hasta el pasado 1 de julio, Raxoi apoyó a Área Central asumiendo el 50 % de los costes de las tareas de limpieza y del control policial, tras prescindir el centro del 75 % los servicios de seguridad y del 50 % de limpieza. Redacción