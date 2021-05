Aplazado de nuevo O Son do Camiño: será en junio de 2022

A tres semanas de la celebración de la edición de O Son do Camiño, aplazada en 2020 por la pandemia, la organización despejó ayer la duda de las más de veinticinco mil personas que habían adquirido una entrada: el festival queda aplazado a 2022. Se hará los días 16, 17 y 18 de junio, para los cuales serán válidas las entradas adquiridas el pasado año. No obstante, aquellos que deseen devolverlas podrán solicitar el reembolso del importe de las entradas a partir del 17 de junio y hasta el 1 de julio, ambos inclusive. Ese mismo día los compradores recibirán un mail con las instrucciones en la cuenta de correo electrónico con la que realizaron la compra.

“Pese a que confiábamos en que la situación sanitaria nos permitiera llevarlo a cabo, y pese a la evolución favorable de Galicia en particular, a día de hoy es imposible desarrollar un evento de estas características tal y como veníamos haciéndolo hasta ahora. Los motivos son de sobra conocidos”, lamentaba ayer la organización del festival. Así, ya con la vista puesta en la nueva cita, en los próximos días se dará a conocer el avance de actos. Para la tercera edición del festival se mantendrá a buena parte de los cabezas de cartel de 2020, y “reunirá a más de 40 artistas: de renombre internacional, con amplia representación gallega, propuestas que visitarán por primera vez Galicia y diversidad de estilos, conformando así un evento para todos los públicos”.

La decisión de cancelación era de esperar, teniendo en cuenta que la Xunta marcó para el 19 de junio la primera prueba piloto para el regreso de las fiestas con amplia presencia de público, el mismo día que terminaba la edición de O Son do Camiño. Una cita muy esperada que tenía a grandes artistas en su cartel, anunciado a comienzos del pasado año, de los cuales muchos se podrán disfrutar en la edición de 2022. Así, entre ellos se encontraban cabezas de cartel de cada género, tanto en el rock y el indie (The National, Liam Gallagher, Foals, Editors), como en la electrónica (The Chemical Brothers, DJ Snake, Armin Van Buuren, Timmy Trumpet), el pop (Jason Derulo) o los sonidos latinos y urbanos (Bad Bunny, Daddy Yankee). También se incluía la presencia de artistas gallegos, como Xoel López, Triángulo de Amor Bizarro, The Killer Barbies con Silvia Superstar o Guadi Galego o Furious Monkey House. En el resto de nacionales, había tan destacados como el rapero Kase.O, Lola Indigo, Carolina Durante, Natos y Waor, Miss Caffeina o Rayden.

CITA ALTERNATIVA EN O MONTE DO GOZO. En sustitución de esta cita musical, O Monte do Gozo acogerá este verano una nueva propuesta cuya programación se dará a conocer la semana que viene: O Son do Camiño-Perseidas. Esta actividad tendrá entradas independientes a las adquiridas para la edición oficial del festival, y se realizará bajo un formato de ciclo de conciertos. Las entradas para O Son do Camiño-Perseidas saldrán a la venta en los días posteriores a la presentación del ciclo. En este sentido, se espera un formato similar al que se acaba de poner en marcha para otros festivales, como el Son Rías Baixas, o como el llevado a cabo en Compostela durante las fiestas de la Ascensión.

Pese a que los asistentes esperaban la cancelación, había cierta preocupación con la tardanza en tomar una decisión al respecto. En este sentido, en declaraciones recientes a este periódico, tanto Xunta como organización indicaban que todavía no había una decisión tomada, y desde la administración apuntaban a que aún había cierto margen de maniobra para tomar la vía más adecuada para los asistentes y para la ciudad.