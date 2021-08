Apoio a nova instalación para o tenis de mesa

deporte. Borja Verea, presidente dos populares

O popular confirmou o compromiso da Xunta para invertir, se o Concello se suma á proposta, na ampliación das instalacións do Clube Arteal, no exterior do estadio. “Temos a sorte en Compostela de ter un dos clubes máis antigos como é o Arteal, un referente nacional, e debemos aproveitar a crecente demanda deste deporte pare seguir estando na primeira liña”, destacou o deputado compostelán, ao que engadiu que “a ampliación e modernización das instalacións ten que ser un proxecto de cidade e permitiría situar a Santiago no centro nacional deste deporte”, dixo.

Pola súa banda, o presidente do Clube Arteal de tenis de mesa quixo destacar que “son xa moitos anos pelexando por este proxecto e está o suficientemente maduro ao contar co apoio de todas as forzas políticas. Agora tócalle ao concello activalo”. Engadiu que “non podemos perder esta oportunidade, a demanda de rapaces medra ano a ano, esgotamos as prazas en poucas horas, e temos un clube con case 35 anos de antigüidade. Se a iso podemos sumarlle unhas instalacións de primeiro nivel o éxito está asegurado”, indicou. redacción