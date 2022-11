Apostan por abrir o pavillón multiusos da Lavacolla ás actividades organizadas polas asociacións

proposta. O BNG reuniuse coa directiva da nova asociación Lavacolla Activa e comprometeuse a trasladar ao Pleno de novembro as súas demandas para que o pavillón multiusos da Lavacolla manteña os usos compartidos entre a comunidade educativa do CEIP Rodríguez Xixirei e a veciñanza como estaba previsto e, ademais, para que o Concello de Santiago realice un proxecto e busque a dotación económica para arranxar o palco da música “para o seu acondicionamento e que sirva tamén como espazo de lecer e de reunión, así como ofrecer uns baños públicos aos numerosos peregrinos que transitan pola zona e que carecen dese servizo”, sinalou a portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín.

Co respecto ó pavillón multiusos da Lavacolla, Goretti explicou: “A asociación veciñal Lavacolla Activa trasladounos a queixa por non poder celebrar a festa do magosto que pretendían organizar para o pasado sábado 29 de outubro no pavillón multiusos da Lavacolla e que, finamente, tiveron que realizar un día despois no centro sociocultural”.

Atendendo unha demanda histórica da veciñanza, o Concello incluíu no POS 2018 da Deputación da Coruña a proposta de dotación do edificio multiusos da Lavacolla, orzado en arredor de 250.000 euros, un proxecto que sufriu modificacións e non respondeu totalmente ás reclamacións veciñais. De feito, “non se dotou esta infraestrutura dun espazo de aparcamento nin se permite na actualidade utilizar o patio vermello situado ao seu carón”, reclamou a portavoz do BNG. O Concello, engadiu Goretti, denegoulle “sen ningún tipo de xustificación, á asociación Lavacolla Activa a utilización do pavillón para un magosto, pois non había ningunha actividade prevista para ese día”. A petición respondía a ser un lugar máis acaído para a realización da actividade e o goce do conxunto da veciñanza da parroquia, “polo que non se entende a denegación da solicitude” e a “falta de compromiso neste sentido”, concluiu Goretti Sanmartín. ecg