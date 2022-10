Apremian a Raxoi a que endurezca las penas por la okupación

MOCIÓN. Los populares compostelanos reiterarán en el pleno ordinario de este mes su petición para que Raxoi adopte medidas con el fin de evitar la okupación ilegal de viviendas en Santiago.

Así lo ha anunciado la agrupación municipal en un comunicado en el que indica que su viceportavoz, Ramón Quiroga, vuelve a solicitar que el Concello inste al Gobierno a endurecer las penas en el caso de okupación del inmueble, sobre todo, en el caso de mafias; la recuperación del delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años; y que se proceda al desalojo de la vivienda ocupada en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía o, de ser el caso, en un máximo de 48 horas.

A través de la carta, la agrupación afirma que “nos últimos anos aumentou o fenómeno da okupación ilegal de vivendas por parte das mafias en España, situación da que non é allea Santiago”, citando como ejemplos de zonas afectadas la “rúa dos Roláns, Pontepedriña, Belvís, arredores dos barrios do Carme e de San Lourenzo, Costa do Cruceiro do Gaio, Algalia de Arriba, Conxo, Castiñeiriño ou Pelamios”.

Así, el viceportavoz popular solicita al gobierno local que “actúe con responsabilidade” en este ámbito, modificando la legislación para dar a los propietarios de viviendas potestad de iniciar procesos de recuperación de las mismas, estudiando además la posibilidad de ofrecer asesoramiento, “e non mire para outro lado, como fixo cando, hai só dous meses, se produciu a okupación dunha vivenda na rúa do Medio, querendo ocultar un unha problemática que cada vez se produce máis na nosa cidade”. ECG