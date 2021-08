Aprobada a reforma da vía Édison por 120.000 euros

Santiago. A Xunta de Goberno Local, reunida en sesión extraordinaria, aprobou o expediente denominado Rehabilitación do firme na vía de Édison e a apertura do procedemento de adxudicación mediante procedemento aberto simplificado, establecéndose un tipo de licitación de 120.000 euros. O financiamento desta actuación forma parte do programa de Axudas encamiñadas á habilitación e mellora das infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia. O executivo municipal acordou anular o gasto e cancelar a convocatoria do Premio Exeria de proxectos de creación literaria. Ano 2021, dotado con 1.500 euros e unha estadía en Xerusalén. redacción