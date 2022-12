Aprobada a supervisión do servizo de recollida de lixo

Santiago. O BNG presentou unha moción conxunta, xunto con CA e PP, para realizar unha supervisión e control do contrato de recollida de limpeza viaria e residuos sólidos urbanos para garantir o seu cumprimento en canto a recursos materiais e humanos e mellorar a coordinación do servizo xa que, segundo afirmou o Bloque, tras “o novo contrato coa mesma empresa adxudicataria que xa viña realizando este servizo con numerosas deficiencias, a situación non é que mellorase, senón que empeorou”. Entre as demandas de falta de persoal, de organización e de planificación está a de que non hai varrido de noite nin suplencia das baixas, o que impide que se realice a habitual oferta de días libres a cambio de traballar domingos e festivos. ecg