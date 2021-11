Aproban os cheques que servirán para mellorar a imaxen das tendas

Santiago. A xunta de Goberno local aprobou hoxe a resolución da convocatoria de concesión de cheques de consultaría do programa de comercio Coidar para mellorar. Anualidade 2021. Dezanove negocios beneficiaranse dun total de 33 cheques, 9 son de escaparatismo, 12 de comunicación comercial e outros 12 de transformación dixital. Estas axudas teñen carácter finalista e consisten na prestación dun servizo profesional de asesoramento en cada unha das modalidades previstas. En total, as tres liñas suman un investimento de 42.840 euros: 18.840 para comunicación; 10.200 para escaparatismo e mercadotecnia visual; e 13.800 para transformación dixital. Cada unha delas ofertaba 12 cheques, cun importe por solicitude de 1.570 euros para asesoramento en comunicación; 850 para asesoramento en escaparatismo e mercadotecnia visual; e 1.150 euros para asesoramento en transformación dixital.Neste asesoramento vanse ter en conta as condicións especiais de cada unha das empresas solicitantes. Un mesmo negocio podía presentarse ás tres liñas de cheques de consultoría. ecg